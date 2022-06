Do outro lado do balcão, funcionária se torna dona de fábrica de calçados femininos

Eliane Formento Jacintho e o marido, Wagner Jacintho, sempre trabalharam no ramo de calçados. Há três anos, eles resolveram ter o próprio negócio e abriram a fábrica Stasy Calçados, em São João Batista, em Santa Catarina. O empreendimento é especializado em tênis e botas para o público feminino, mas também comercializa sandálias com design moderno.

Diretora e estilista da Stasy Calçados, Eliane lembra que fez diversos cursos e recebeu consultoria do Sebrae desde o momento em que ela e Wagner começaram a planejar a abertura do negócio. Segundo a empresária, a consultoria de marketing digital foi estratégica para melhorar a presença do negócio nas redes sociais. Já o curso de Coach direcionou esforços para melhorias dentro da fábrica: “O Coach me ajudou a estabelecer metas no curto período de tempo e atingi-las”.

Meta para 2022 é de 30% de crescimento

Ainda com apoio do Sebrae, ela pode levar a Stasy Calçados a expor em feiras, como o SC Trade Show, Francal e Couromoda. “Somos uma empresa nova. As feiras são de extrema importância para o crescimento da marca, pois nos dão visibilidade e conseguimos, inclusive, iniciar a exportação”. Os 6 mil pares de sapato fabricados por mês são vendidos no atacado para todo o Brasil e para o Uruguai. Hoje, a empresa possui 20 funcionários. E a meta é terminar 2022 com crescimento de 30% no faturamento.

