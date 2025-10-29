Do luto ao lucro: ela criou um produto de nicho e agora o vende com receita de US$ 4 mil/mês

Redação Exame
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 15h04.
Channon Kennedy, de 47 anos, vive na Califórnia e atua como bancária no Silicon Valley Bank.
Mas é fora do expediente que ela administra um negócio com receita mensal média de US$ 4.000, vendendo uma ferramenta de marcação e medição voltada para trabalhos em madeira, o Morgan Square.
Criado em homenagem ao filho de um amigo próximo, falecido após uma batalha contra a leucemia, o produto nasceu de uma dor pessoal e foi desenvolvido para trazer eficiência ao trabalho de marceneiros.
As informações foram retiradas do site Entrepreneur.com.
Kennedy fundou a empresa Kiwi Vision e deu início a um negócio paralelo, mesmo mantendo seu emprego no setor bancário. O desenvolvimento do Morgan Square exigiu prototipagem, registro de patente, abertura de empresa (LLC), contratação de seguro e fabricantes.
Logo no início, Kennedy recebeu um aporte de US$ 50 mil, usado para dar os primeiros passos. A partir daí, todo o financiamento foi feito com recursos próprios.
Entre os desafios iniciais, ela destaca os altos custos de prototipagem e as múltiplas iterações até alcançar um produto viável para o mercado. Além disso, teve dificuldades com marketing digital e anúncios na Amazon, enfrentando prestadores de serviço não confiáveis.
Hoje, reconhece que investir em apoio profissional em marketing e relações públicas desde o início teria acelerado os resultados e reduzido perdas financeiras.
Lançado em março de 2020, o Morgan Square começou a ser vendido online, inicialmente com pouco retorno.
A pandemia dificultou a participação em feiras comerciais, mas ainda assim, as primeiras 50 unidades foram vendidas.
Com a reabertura do mercado, o crescimento foi rápido: mais de 1.000 unidades vendidas em 2023 e 3.000 em 2024.
A consistência de vendas passou a ser maior a partir da presença física em feiras e parcerias com varejistas.
Hoje, o produto está disponível em lojas físicas e grandes redes como a Home Depot, marcando a entrada da empresa em um novo patamar de visibilidade e credibilidade comercial. A receita mensal gira em torno de US$ 4.000, com tendência de crescimento sustentável.
