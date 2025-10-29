Do luto ao lucro: ela criou um produto de nicho e agora o vende com receita de US$ 4 mil/mês

Channon Kennedy, de 47 anos, vive na Califórnia e atua como bancária no Silicon Valley Bank.

Mas é fora do expediente que ela administra um negócio com receita mensal média de US$ 4.000, vendendo uma ferramenta de marcação e medição voltada para trabalhos em madeira, o Morgan Square.

Criado em homenagem ao filho de um amigo próximo, falecido após uma batalha contra a leucemia, o produto nasceu de uma dor pessoal e foi desenvolvido para trazer eficiência ao trabalho de marceneiros.

As informações foram retiradas do site Entrepreneur.com.

Investimento inicial e aprendizado na prática

Kennedy fundou a empresa Kiwi Vision e deu início a um negócio paralelo, mesmo mantendo seu emprego no setor bancário. O desenvolvimento do Morgan Square exigiu prototipagem, registro de patente, abertura de empresa (LLC), contratação de seguro e fabricantes.

Logo no início, Kennedy recebeu um aporte de US$ 50 mil, usado para dar os primeiros passos. A partir daí, todo o financiamento foi feito com recursos próprios.

Entre os desafios iniciais, ela destaca os altos custos de prototipagem e as múltiplas iterações até alcançar um produto viável para o mercado. Além disso, teve dificuldades com marketing digital e anúncios na Amazon, enfrentando prestadores de serviço não confiáveis.

Hoje, reconhece que investir em apoio profissional em marketing e relações públicas desde o início teria acelerado os resultados e reduzido perdas financeiras.

A virada: da Amazon às prateleiras da Home Depot

Lançado em março de 2020, o Morgan Square começou a ser vendido online, inicialmente com pouco retorno.

A pandemia dificultou a participação em feiras comerciais, mas ainda assim, as primeiras 50 unidades foram vendidas.

Com a reabertura do mercado, o crescimento foi rápido: mais de 1.000 unidades vendidas em 2023 e 3.000 em 2024.

A consistência de vendas passou a ser maior a partir da presença física em feiras e parcerias com varejistas.

Hoje, o produto está disponível em lojas físicas e grandes redes como a Home Depot, marcando a entrada da empresa em um novo patamar de visibilidade e credibilidade comercial. A receita mensal gira em torno de US$ 4.000, com tendência de crescimento sustentável.

