Do iFood ao novo CD: o plano da Shopper para chegar aos R$ 2 bilhões

O supermercado online Shopper inaugurou na última sexta-feira, 8, seu terceiro centro de distribuição, localizado na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo. Com investimento de R$ 25 milhões, o novo espaço amplia a área operacional para mais de 50 mil metros quadrados e praticamente dobra a capacidade logística da empresa. A meta é alcançar até R$ 2 bilhões de receita anual nos próximos dois anos.

A inauguração também marcou o anúncio de duas novidades estratégicas: a entrada no iFood na capital paulista, após um teste bem-sucedido em Ribeirão Preto que aumentou em 109% as vendas, e o lançamento do Shopper Now, previsto para outubro, que promete entregas ultrarrápidas em até 20 minutos em São Paulo.

“Durante todos os nossos 10 anos de operação, crescemos dois ou três dígitos em relação ao período anterior, e esse novo centro de distribuição possibilita a continuidade dessa trajetória", diz Fábio Rodas, CEO e cofundador da Shopper.

Ao longo de dez anos de operação, a startup conseguiu reunir na inauguração nomes de peso do varejo e da indústria de alimentos. Entre eles, Fernando Queiroz e Edison Ticle, da Minerva Foods; Diego Barreto, CEO do iFood; José Galló, ex-presidente do conselho da Renner, via fundo Quartz. Todos são investidores da Shopper.

O modelo de negócio que chamou atenção dos investidores

Fundada em 2015 por Fábio Rodas e Bruna Vaz, a Shopper nasceu para ajudar famílias a organizar suas compras de forma eficiente e econômica.

O modelo é inspirado no conceito “Subscribe & Save” da Amazon: o cliente monta sua cesta, agenda o dia de entrega e recebe todos os meses, com liberdade para alterar a lista ou o agendamento.

Na prática, uma lista padrão de compras fica salva no site ou aplicativo e um agendamento automático é feito para cada período. Antes de cada entrega, o cliente recebe lembretes para atualizar a lista ou modificar a data, podendo antecipar, adiar ou até pular o pedido.

A operação é 100% proprietária, sem atravessadores e sem lojas físicas. Os produtos chegam direto dos fabricantes e só são adquiridos após a confirmação do pedido, mantendo estoques enxutos e custos menores. Esse modelo permite que os clientes economizem, em média, 10% em relação a supermercados tradicionais online.

Com tecnologia própria, a Shopper faz a previsão de demanda, otimiza a logística e garante taxa de erro inferior a 1%. “A Shopper resolve a dor da cesta grande por conta da sua tecnologia desenvolvida dentro de casa”, afirma Diego Barreto, CEO do iFood.

O portfólio soma mais de 12 mil produtos e pode chegar a 15 mil com o novo centro de distribuição. Atualmente, a startup trabalha com mais de 700 fornecedores, mantém 350 veículos de entrega nas ruas e atende 130 cidades paulistas, com potencial para expandir a outros estados a partir de 2026.

São Paulo: entregas rápidas e iFood

A entrada no iFood vem como forma de capturar clientes fora da base, especialmente para compras não programadas. A modalidade Compra Única, testada em Ribeirão Preto, é vista como porta de entrada para migrar o consumidor para o modelo de assinatura, mais eficiente e rentável.

Já o Shopper Now leva a empresa para o segmento de entregas rápidas, competindo com Rappi e Daki — esta última responsável pelo modo turbo do iFood. O plano é lançar dark stores na capital paulista para atender pedidos em até 20 minutos.

“É um buraco na nossa proposta hoje e queremos atender o cliente também nessa ocasião. No longo prazo, essa frente não deve passar de 20% do nosso faturamento”, afirma Rodas.

Para sustentar a expansão, a Shopper abrirá 320 vagas de emprego em agosto e mais de 800 contratações estão previstas até o fim do ano.