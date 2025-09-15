Do food truck ao Shark Tank: como Gabriel Farrel criou a rede de pizzarias Borda e Lenha

O empresário Gabriel Farrel, 31, fundador da rede de pizzarias Borda e Lenha, morreu neste domingo, 14, após um acidente durante um salto de paraquedas na zona sudoeste do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Civil, o empreendedor saltou de uma aeronave que sobrevoava a Praia da Reserva, mas o paraquedas não abriu como esperado.

A morte precoce interrompe a trajetória de um jovem empreendedor. Farrel foi responsável por transformar a ideia de vender pizzas em uma caminhonete adaptada em uma rede de mais de 50 unidades, com fábrica própria, centros de distribuição e sócios estratégicos que ajudaram a levar o negócio a nível nacional.

Além de empresário, Farrel era ativo nas redes sociais, onde reunia mais de 60 mil seguidores. Ele compartilhava aprendizados sobre empreendedorismo e registros de sua rotina, marcada pelo gosto por esportes radicais, como paramotor e base jump.

A morte do fundador impõe um desafio de continuidade da marca. Ainda assim, a presença de sócios estratégicos e a consolidação do modelo de franquias oferecem à rede bases sólidas para manter o crescimento.

Da caminhonete ao delivery

A jornada empreendedora de Farrel começou em 2016. Estudante de engenharia, ele decidiu abandonar a faculdade para apostar no que acreditava ser um sonho: montar uma pizzaria. Com um investimento inicial de R$ 5 mil, comprou uma caminhonete usada, instalou um forno a lenha e passou a vender pizzas em festas e eventos no Rio de Janeiro.

O formato de food truck deu visibilidade e validou a proposta. Poucos anos depois, ele abriu a primeira loja fixa da Borda e Lenha, em Botafogo.

O foco inicial no delivery foi um movimento ousado — na época, o setor de pizzarias ainda era dominado pelo consumo em salão. Essa decisão se mostrou estratégica anos depois, quando o delivery explodiu como modelo de negócios no Brasil.

Dois amigos se juntaram ao projeto e abriram as primeiras franquias na Tijuca e na Barra da Tijuca, dando início ao modelo de expansão.

O divisor de águas para a marca veio em 2020, com a participação no programa Shark Tank Brasil. Na ocasião, Farrel conquistou o investimento do ator e empresário Felipe Tito e de José Carlos Semenzato, fundador da holding SMZTO e um dos maiores nomes do franchising brasileiro.

A entrada dos novos sócios trouxe capital, governança e experiência. Com isso, a Borda e Lenha deixou de ser uma promessa regional para ganhar musculatura e escala no mercado de franquias. “Passamos de um negócio promissor para uma operação profissionalizada, com metas claras e visão de futuro”, declarou Farrel em entrevistas na época.

Atualmente, a rede conta com mais de 50 unidades em operação, dois centros de distribuição no Rio de Janeiro e uma fábrica em São Paulo, responsável pela produção de cerca de 70 mil massas de pizza por mês. O modelo de franquia da Borda & Lenha foi desenvolvido para ser acessível: o investimento inicial parte de R$ 160 mil, com operação simplificada e número reduzido de funcionários.

O cardápio também é um diferencial competitivo. O cliente pode escolher entre dois tipos de massa (artesanal ou crocante) e até 25 opções de toppings, o que aumenta a percepção de valor e personalização.

Essa proposta ajudou a marca a se destacar em um setor altamente competitivo e dominado por redes tradicionais, como Domino’s e Pizza Hut.