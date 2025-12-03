Do call center a uma consultoria que gerencia R$ 1 bi em faturamento de escritórios jurídicos

A curitibana Beatriz Machnick ainda lembra da época em que pegava cinco ônibus por dia para chegar ao trabalho e, em uma manhã chuvosa, olhou pela janela e se perguntou: “Será que um dia vou ter uma oportunidade que realmente me faça crescer e mude a realidade financeira da minha família?”

De origem simples e a primeira da casa a fazer faculdade, começou a trabalhar aos 14 anos em uma loja de decoração e, ao longo do tempo, viu muitas portas se fecharem por não ter um diploma de “elite” nem dominar o inglês. Mas se recusou a aceitar os limites impostos e decidiu criar o próprio caminho. Anos depois, fundou a BM Finance Group, consultoria que hoje gerencia mais de R$ 1 bilhão em faturamento de escritórios de advocacia no Brasil e no exterior. Com sede em Curitiba e filiais no Rio de Janeiro e em Nova York, projeta faturar R$ 5 milhões em 2025.

À Exame, ela conta o caminho que percorreu até aqui.

Os primeiros passos

Aos 16 anos, após a experiência no varejo, trabalhou como atendente de call center em uma empresa de cobrança. Ali aprendeu que excelência não está ligada à posição que se ocupa, mas à dedicação e à forma de trabalhar. Também fazia questão de atender com empatia e disposição para resolver as questões que surgiam. Com essa postura, conseguiu a oportunidade que tanto esperava e migrou para a área financeira. “Foi o primeiro passo para direcionar minha carreira e comecei a cursar Ciências Contábeis na Uninter.”

A virada veio em 2012, aos 22 anos, quando estava finalizando o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e conseguiu uma vaga numa consultoria voltada a escritórios jurídicos. Logo no início, ouviu dos gestores que muitos advogados tinham dificuldade em precificar honorários, já que não aprenderam sobre finanças na graduação. Sugeriram a ela o desenvolvimento de uma metodologia para resolver o problema. Foram em torno de cinco meses de estudo até criá-la e o resultado veio rápido. “Lembro que nunca tinha viajado de avião e passei a realizar quatro voos por semana, pois tínhamos clientes em todo o Brasil”, conta.

Em paralelo, lançou o primeiro livro – Valorização dos Honorários Advocatícios (Juruá Editora). Com o sucesso da obra, as OABs e Escolas Superiores de Advocacia de vários estados começaram a convidá-la para palestrar sobre esse tema. “Durante oito anos, percorri o país a trabalho. Cheguei a fazer 300 voos só em 2019”, conta a executiva que decidiu seguir como autônoma.

A metodologia que virou negócio global

Com o avanço do trabalho, Beatriz decidiu estruturar uma operação com a entrada de um sócio, que trouxe visão corporativa e ajudou a definir a administração e o organograma. O crescimento, no entanto, veio acompanhado de desafios. Montar e reter uma equipe foi um dos mais complexos. Durante anos, a dupla precisou renovar 100% o quadro até consolidar um time maduro e preparado.

Atualmente, a BM conduz 180 projetos que se dividem entre gestão e terceirização de serviços financeiros e consultoria em plano de carreira e societário. O diferencial é o Método de Aceleração do Crescimento (MAC), que integra finanças, organização do tempo e equilíbrio emocional. A proposta é transformar cada processo jurídico em um ativo financeiro estratégico.

Já a internacionalização ganhou força em 2021 e levou à abertura de um escritório no Rockefeller Center, em Nova York. No primeiro semestre deste ano, foi realizada uma imersão do MAC no Bank of America, reunindo advogados de diferentes países. Para 2026, o plano é expandir para a Europa, com uma edição do programa em Portugal. Paralelamente, há investimento em soluções de inteligência artificial aplicadas à finanças corporativas

Ordem e leveza na gestão

Na visão de Beatriz, o sucesso no mundo empresarial está na junção de competências técnicas e comportamentais. “Nem sempre o que nos trouxe até aqui é o que vai nos levar adiante. É preciso avaliar as estratégias que funcionam e rever as que já não fazem sentido”, afirma. Assertividade e comunicação clara também são essenciais, assim como disposição e humildade para aprender continuamente. Depois da graduação, ela fez especialização em Controladoria e Finanças na PUC-PR e mestrado em Sustentabilidade e Governança na ISAE/FGV. Além disso, publicou mais cinco livros, incluindo Gestão de Escritórios Previdenciários (Juruá Editora), lançado no início deste ano.

Para dividir experiências e inspirar outras mulheres criou o Método MAC Empreendedoras, um encontro sem fins lucrativos que debate temas como liderança servidora, gestão e performance. O evento já foi realizado em Curitiba, Rio de Janeiro, Nova York e Lisboa e, em novembro, terá uma edição no Palácio Tangará, em São Paulo. A proposta é mostrar como unir ordem e leveza na condução dos negócios e da vida pessoal. “As mulheres são cobradas a desempenhar diversos papéis – mãe, amiga, esposa, profissional, líder – e muitas vezes sofrem por se verem obrigadas a renunciar ou negligenciar algum deles. Meu intuito é mostrar que é possível empreender sem sacrificar a vida pessoal.”

De acordo com ela, dois pilares sustentam esse equilíbrio. O primeiro é a organização, que permite estruturar rotinas e processos de forma eficiente. O segundo é a leveza, fundamental para manter o ritmo de forma saudável e a longo prazo. “Ao organizar prioridades, conseguimos dizer não ao excesso e focar no que realmente é estratégico. E ao cultivar a leveza, passamos a enxergar o negócio não como um fardo, mas como um projeto que pode crescer de forma sustentável”, finaliza.