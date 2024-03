Do café ao salgadinho de milho: conheça a São Braz, empresa paraibana que fatura R$ 1,5 bilhão

Por trás do sucesso de muitos negócios longevos está a diversificação do portfólio. Ao produzir mais de uma categoria de produtos, as empresas deixam de colocar todos os ovos na mesma cesta e conquistam uma gama maior de clientes -- além, é claro, de potenciar seus ganhos. A empresa paraibana de alimentos São Braz é um desses casos.

Fundada em 1951 pelo empresário José Carlos da Silva Júnior, a São Braz está entre as cinco maiores torrefadoras de café do Brasil, mercado liderado hoje pela 3 Corações. Porém, o negócio vai muito além das 25 mil toneladas de café torrados por mês.

Conhecida pelo salgadinho Pippo's vitaminado, a empresa familiar conta com 25 linhas de produtos, boa parte derivados do milho, como farinha, xerém, fubá e salgadinhos. Achocolatado, aveia, granola, temperos e cereais completam o portfólio da empresa que faturou R$ 1,5 bilhão no último ano, alta de 10%.

"Nos últimos quatro anos, aceleramos a diversificação de produtos e pontos de vendas. Com isso, o volume de vendas dobrou", diz Leonel Freire, CEO da São Braz.

Como a São Braz foi criada

Fábrica da São Braz em Cabedelo, Paraíba (São Braz/Divulgação)

O empresário campinense José Carlos da Silva Júnior é uma figura conhecida no imaginário paraibano. Além de presidente do Grupo São Braz, que também incluí as duas filiadas da Globo no estado e concessionárias de carros, ele já foi vice-governador da Paraíba e suplente no Senado.

Em 2021, ele morreu aos 94 anos e deixou três filhos no conselho da companhia: Ricardo Carlos, Eduardo Carlos e Eliane Freire.

Casado com Elaine, Leonel Freire trabalha na companhia há 47 anos e assumiu a liderança da indústria de alimentos em 2021, após a morte do fundador.

O império da São Braz começou como uma pequena torrefação de café comandada pelo empresário e seu pai José Carlos da Silva. Em 1938, eles compraram o Café São Braz, empresa que até então era concorrente na torrefação de café.

Treze anos depois, a dupla abriu a empresa José Carlos & Filho começando, oficialmente, a São Braz como é conhecida atualmente. Com o passar dos anos, a empresa entrou no ramo alimentício com produtos de milho e sua produção foi aumentando.

Apesar do grande volume de café produzido até hoje, o item não é mais o carro chefe da receita da companhia. Dois terços do faturamento vem do portfólio diversificado com produtos a base de milho e cereais.

A importância da diversificação para a São Braz

Salgadinho Pippo's, produto da empresa paraibana São Braz (São Braz/Divulgação)

A diversificação de portfólio faz parte da história da São Braz. Porém, nos início dos anos 1990 a companhia vendeu a fábrica de milho para uma multinacional do setor e concentrou sua operação no café -- o que não foi uma estratégia acertada.

"Ficamos reféns da flutuação do preço do café e a São Braz enfrentou uma crise", diz o CEO Leonel Freire.

O contrato de venda continha cláusula que impedia a atuação da empresa no segmento de milho por alguns anos. Com o fim do prazo no início dos anos 2000, a companhia voltou a diversificar seu portfólio.

Nova fábrica na Bahia

Operando em capacidade máxima na fábrica de Cabedelo, município vizinho a capital João Pessoa, a São Braz planeja inaugurar no meio do ano uma nova planta em Conceição do Jacuípe, na Bahia.

Com 20 mil metros quadrados de área construída, a nova unidade recebeu investimento de R$ 200 milhões e será responsável pela ampliação da produção dos produtos de milho, temperos e salgadinhos, enquanto a torrefação de café seguirá concentrada na Paraíba.

A empresa está presente em todos os estados nordestinos, com grande capilaridade na Paraíba e nos estados vizinhos Pernambuco e Rio Grande do Norte. Ao todo são 25.000 pontos de vendas e 14.000 clientes varejistas.

"A fábrica na Bahia vai nos ajudar a melhorar a nossa participação nos estados ao redor da nova planta e entrar em novos estados como Goiás", explica o CEO.

A companhia também conta com filiais em todos os estados nordestinos que funcionam como centros de distribuição.

Com a nova operação, o desafio da companhia é levar centenas de produtos para novos pontos de vendas Brasil afora. A expectativa da São Braz é faturar R$ 1,8 bilhão em 2024.