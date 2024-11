Do burnout à criação da primeira marca brasileira de roupa íntima para adolescentes

Formada em jornalismo, Rafaella trabalhava até 16 horas diárias como sócia de uma agência de comunicação. O ritmo intenso levou ao esgotamento: “Acordava às 4 da manhã com o coração acelerado e vivia em uma constante sensação de susto”, relata. Perceber a necessidade de mudanças foi o primeiro passo para sua transformação. Durante a pandemia, ao lado do marido, mudou-se para Santos, buscando um estilo de vida mais saudável, e decidiu deixar sua antiga empresa para se dedicar a um novo projeto.

Da recuperação à criação da You Pop Panties

Durante o período de recuperação, Rafaella encontrou no empreendedorismo uma forma de recomeçar. Sua experiência com startups e investidores foi essencial para fundar a marca de roupas íntimas. O diferencial da You Pop Panties está no foco em adolescentes, oferecendo modelos que respeitam corpos em transformação. “A calcinha é a primeira peça que a mulher coloca ao acordar e a última que tira. Não pode ser inadequada”, diz Rafaella.

O insight veio após ouvir as dificuldades de 200 mães para encontrar roupas íntimas para as filhas. Muitas opções eram ou infantis demais ou diretamente adultas. A marca, lançada em 2022, busca preencher essa lacuna, oferecendo variedade de tamanhos (do 6 ao 48) e modelagens exclusivas, como shortinho e cintura alta.

Desafios e planos para o futuro

Como todo novo negócio, a You Pop Panties enfrentou obstáculos. No lançamento, quase metade da produção teve que ser refeita devido a problemas no material. Apesar disso, Rafaella persistiu e ampliou a oferta de produtos, incluindo camisetas e camisolas. A meta para 2025 é expandir para lojas multimarcas e buscar investidores.

Hoje, trabalhando de casa, Rafaella celebra o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. “Aprendi a priorizar e a dar pesos e medidas às tarefas. Vou vivendo um dia de cada vez”, finaliza. [Grifar: Encontrar propósito foi essencial para o sucesso de sua trajetória].