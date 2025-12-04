Do blog sobre investimentos aos R$ 50 bi, corretora desafia os gigantes

A EQI Investimentos, maior corretora de Santa Catarina e uma das principais do Brasil, está prestes a atingir um marco que a colca no seleto grupo dos R$ 50 bilhões em ativos sob custódia até o fim de 2025. A meta coroa uma trajetória acelerada que, em pouco mais de uma década, transformou uma gestora regional em um dos nomes mais relevantes do mercado financeiro brasileiro.

O crescimento ganha ainda mais destaque porque a empresa mantém sua sede em Itajaí (SC), na Praia Brava, optando por uma estratégia que valoriza qualidade de vida, proximidade com clientes e segurança, sem abrir mão da musculatura necessária para atuar no centro do setor. Mesmo assim, a EQI conta com uma estrutura robusta em São Paulo para fortalecer o relacionamento com grandes investidores e emissores.

A companhia atualmente atende mais de 85 mil clientes ativos e conta com 1,3 mil colaboradores. O lucro líquido cresceu 214%, a receita bruta avançou 35,4% e os ativos sob custódia aumentaram 36%, somando R$ 49 bilhões. A captação líquida também disparou, com alta de 74,5% em relação a 2024. Esses resultados reforçam a robustez do modelo de negócios e a capacidade de adaptação diante das mudanças do setor.

Mas um outro número, que não aparece nos indicadores de desempenho, talvez seja o melhor retrato deste crescimento acima da média do mercado. Há 11, o espaço da sede tinha em torno de 60 metros quadrados. Hoje, são de mais de 4,2 metros quadrados para as instalações da empresa, que já planeja nova ampliação física em 2026. "Trabalhamos com foco em pessoas, não apenas em números. O mesmo princípio que nos guia na relação com os clientes faz parte da nossa política como o público interno", diz Juliano Custodio, CEO da EQI.

"Compartilhamos os resultados com toda a equipe em reuniões periódicas ao longo do ano, além inúmeras ações, como o canal direto para que o colaborador possa enviar perguntas, sugestões ou até mesmo críticas, sem a a necessidade de se dentificar. Esta proximidade colaborativa enriquece ainda mais nossa relação", acrescenta.

A história começou em 2008, com a criação da Índice Investimentos. Em 2014, nasceu o blog Eu Quero Investir, hoje um portal de referência em conteúdo econômico e que inspirou o nome atual. O plano de expansão ganhou força em 2017, com a incorporação da Clamber Investimentos, de Florianópolis, e da AKF Investimentos, de Joinville, ampliando a presença no Sul do país.

Entre as 50 maiores

O salto definitivo veio em 2020, quando o BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, tornou-se sócio da EQI, consolidando a marca e pavimentando a transição para corretora, concretizada em 2023. Hoje, a empresa já ostenta o título de maior corretora de Santa Catarina e uma das maiores do Brasil.

O objetivo, explica Juliano, não é apenas ganhar escala, mas consolidar a empresa entre as 50 maiores companhias de SC, mantendo a ambição de liderar o setor fora do eixo paulista. “Nosso compromisso é oferecer excelência em investimentos, com uma estrutura que valoriza pessoas e resultados”, afirma. A meta de R$ 50 bilhões sob custódia até dezembro mostra que a corretora segue firme em sua estratégia de crescimento, mantendo o DNA catarinense ao mesmo tempo em que amplia sua atuação nacional e internacional.

Para sustentar o ritmo de expansão, a EQI mantém 14 unidades distribuídas pelas principais capitais e polos estratégicos do país, incluindo Manaus, Recife, Maceió, Sinop, Cuiabá, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Joinville, Chapecó, Florianópolis e a sede em Itajaí, além de uma operação internacional em Miami. A presença física diversificada fortalece a estratégia de proximidade e atendimento personalizado, ao mesmo tempo em que abre portas para soluções com acesso a mercados globais.

No Sul do Brasil, a região de origem, a corretora conta com 15 escritórios parceiros no modelo B2B — oito em Santa Catarina, cinco no Paraná e dois no Rio Grande do Sul. Somente nesse território, são 15,8 mil clientes e R$ 14,6 bilhões sob custódia, apoiados por quase 500 assessores e especialistas. A sede catarinense, na badalada Praia Brava, também simboliza a cultura que a empresa escolheu para si: raízes fortes em Santa Catarina e visão global.

Em um mercado cada vez mais competitivo, com plataformas digitais e bancos ampliando suas ofertas, a EQI aposta na formação de especialistas, no atendimento consultivo e na regionalização da presença física para manter diferenciação. Ao priorizar a construção de confiança e a expansão por polos econômicos estratégicos, a empresa busca ocupar um espaço relevante entre as instituições financeiras de capital nacional.