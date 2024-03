Dívida bilionária e hospital com morcegos: a crise de uma das principais operadoras de saúde dos EUA

Uma das principais operadoras de hospitais dos EUA corre risco de pedir falência. As informações são do The Wall Street Journal.

A Steward Health Care System, que opera 31 hospitais em oito estados, está passando por uma grave crise de caixa. Em seus hospitais na Flórida, os fornecedores que não foram pagos pararam de entregar próteses de joelho e outros suprimentos, fazendo com que algumas cirurgias fossem adiadas. Os coletores de lixo cortaram o serviço por causa de contas não pagas, fazendo com que sacos se acumulassem. Enfermeiras que estavam viajando deixaram seus empregos nos hospitais da Steward depois que a agência temporária que as enviou disse que não havia sido paga.

Já a empresa de controle de pragas Rentokil North America processou a Steward por US$ 1,6 milhão em contas supostamente não pagas. A Rentokil foi chamada pela administradora do Centro Médico Regional de Rockledge, na Flórida, para dar um jeito em 3 mil morcegos que lá foram descobertos. A Steward contesta ação judicial da companhia de remoção de morcegos

A Steward anunciou um plano no mês passado que, segundo ela, garantiria que não haveria interrupção do atendimento médico em suas operações. A empresa disse que está usando um empréstimo de US$ 150 milhões para pagar as contas e que venderia ativos para levantar dinheiro.

Segundo o WSJ, a Steward contratou recentemente consultores de reestruturação. Se a empresa for à bancarrota, será uma das maiores falências de uma operadora de hospital em décadas.

O MPT tem US $ 10 bilhões em dívidas, com US $ 1.9 bilhão com vencimento até o final de 2025 e US $ 3.2 bilhões com vencimento em 2026. Para economizar dinheiro, o MPT cortou seus dividendos trimestrais quase pela metade.

As finanças instáveis da Steward chamaram a atenção para o papel desempenhado pela Medical Properties Trust (MPT), a maior proprietária de hospitais do país.

A Steward, uma empresa com fins lucrativos, foi criada em 2010 quando a empresa de capital privado Cerberus Capital Management comprou uma cadeia de hospitais católicos sem fins lucrativos com sede em Boston, que estava em dificuldades.

Em 2016, a MPT começou a fornecer capital à Steward, ajudando em seu rápido crescimento por meio de aquisições de outras operadoras de hospitais.A MPT comprou os edifícios hospitalares, muitos deles da própria Steward, e depois os alugou para a Steward.

Ao longo dos anos, a Steward pagou US$ 2 bilhões ao MPT, principalmente pelo aluguel. A MPT, porém, também começou a fornecer dinheiro para cobrir os déficits financeiros cada vez mais frequentes da Steward.

Em janeiro, o MPT disse que a Steward devia US$ 50 milhões em aluguéis atrasados. A Steward também enfrentou reclamações de mais de US$ 200 milhões em contas não pagas.