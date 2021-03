Diminuirá a presença CEOs negros nas 500 maiores empresas dos EUA

A aposentadoria de Ken Frazier como CEO da fabricante farmacêutica Merck & Co. aponta para a fragilidade dos ganhos para executivos negros seniores em grandes corporações dos EUA, que se comprometeram a aumentar a representação de minorias na diretoria.

O número de CEOs negros no S&P 500 aumentará para seis quando Roz Brewer assumir como Walgreens Boots Alliance Inc. em 15 de março, mas cairá novamente para cinco, supondo que não haja outras mudanças, quando Frazier deixar o cargo após uma década no cargo. Frazier, que será sucedido por um homem branco, se tornará o presidente executivo da farmacêutica. Isso deixa Arnold Donald na empresa de cruzeiros Carnival Corp. como o CEO negro mais antigo no índice, com quase oito anos. Craig Arnold da Eaton Corp., Rene Jones da M&T Bank Corp. e Marvin Ellison da Lowe's Cos. Completam a lista. Brewer será a única mulher.

“O remédio para isso é uma bancada mais profunda de pessoas prontas para CEOs que por acaso são negras”, disse Michael Hyter, diretor de diversidade da empresa de consultoria Korn Ferry, que em 1º de março se tornará CEO do Executive Leadership Council, um grupo que defende executivos negros em funções de liderança.

As empresas ficaram sob pressão renovada de investidores, funcionários e ativistas para aumentar a diversidade da força de trabalho e dar mais oportunidades às minorias depois que a morte de George Floyd pela polícia em maio de 2020 gerou protestos em todo o país. Mas os ganhos têm sido lentos, na melhor das hipóteses, e o número de CEOs negros realmente diminuiu desde 2015.

O declínio é em grande parte o resultado do desgaste de CEOs negros. Ken Chenault deixou o cargo em 2018 na American Express Co., enquanto Jide Zeitlin, CEO da Tapestry Inc., pai do Coach e Kate Spade, saiu no ano passado em meio a alegações de má conduta. Ambos foram substituídos por executivos brancos.

Em outro sinal de período de seca, Brewer será a primeira CEO feminina negra no S&P 500 desde que Ursula Burns deixou a Xerox Holdings Corp. em 2016.

Frazier não estava disponível para comentar na quinta-feira e não abordou a diversidade em comentários aos investidores sobre sua decisão de se aposentar. Ele falou abertamente no passado sobre a necessidade de abordar a desigualdade enfrentada pela comunidade negra, descrevendo o assassinato de George Floyd pelas mãos da polícia como "menos que humano". Sua equipe de liderança inclui duas mulheres, dois homens negros e dois homens asiáticos. O diretor comercial da Merck, Frank Clyburn, que é negro, foi visto como um dos executivos potencialmente na disputa para substituir Frazier.

Frazier permanece como co-presidente da iniciativa OneTen , junto com o ex-presidente executivo da International Business Machines Corp. Ginni Rometty. O grupo é formado por empresas que se comprometeram a contratar 1 milhão de trabalhadores negros sem diplomas universitários de quatro anos durante a próxima década em empregos que pagam em média US $ 50.000 por ano.

O caminho de Brewer para o cargo principal na Walgreens deve ser o modelo para futuros líderes, disse Hyter, o novo CEO do Conselho de Liderança Executiva. Brewer ocupou cargos importantes na Walmart Inc. e na Starbucks, com responsabilidade de divisão por lucros e perdas, colocando-a no caminho tradicional para ser uma CEO de uma grande empresa, disse ele.

“Alguém fez uma aposta em Roz, e ela fez isso com sucesso, então não há dúvidas sobre sua credibilidade e capacidade”, disse Hyter. “Só quero que isso aconteça de 10 a 20 vezes mais para pessoas como ela do que agora. Precisamos chegar ao ponto em que as notícias da Roz Brewer estão ultrapassando as notícias de Ken Frazier. ”