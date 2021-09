Dialog, um superapp para o seu colaborador e para o RH

O que um caminhoneiro na estrada, um atendente na loja, um agricultor no campo, um operário na fábrica e um executivo no escritório têm em comum? Um celular no bolso.

Caso eles pertençam a uma mesma companhia, também compartilham de uma mesma cultura organizacional, recebem o salário no mesmo dia e têm acesso a algumas informações oficiais que chegam de formas variadas, mas na correria do trabalho às vezes ficam para depois.

Como atingir e engajar os diferentes públicos dentro de uma mesma empresa sempre foi um desafio de comunicação – e até hoje a resposta mais comum vinha na forma de mais comunicação, com a multiplicação de canais, do mural à TV corporativa, e a consequente adaptação da linguagem para cada um deles.

Fundada há cinco anos, a startup Dialog tem uma proposta que inverte essa lógica, colocando a experiência do funcionário no centro da questão. "Nunca quisemos ser um aplicativo para a empresa, mas para o colaborador: onde ele encontra todas as informações que busca, de forma simples, direta e personalizada", diz Gabriel Kessler, Chief Growth Officer da Dialog.

Rede social corporativa, hub de RH e intranet 4.0

O superapp da Dialog pesa menos que uma foto no celular, mas é super porque atinge níveis de adesão de 80%. Pergunte para clientes como PepsiCo, Avon, Movida, Klabin, Via, Unimed, entre outros 60 clientes que levaram a solução para 300.000 pessoas.

Tanta gente acessa o app pelo menos uma vez por semana porque ele funciona como um hub de soluções de RH, onde o colaborador consulta benefícios e tira dúvidas, de qualquer lugar e a qualquer hora, interagindo com um chatbot. Para acessar, ele não precisa ter uma conta de e-mail. Trabalhadores operacionais podem acessar com seu número de matrícula.

Eles também podem curtir e comentar postagens institucionais, o que faz do app uma rede social sem dispersão – ou seja, não há a possibilidade de chats e grupos paralelos. Pela ótica de quem administra o conteúdo, pode haver vários perfis de usuários (jurídico, comunicação, marketing, RH, presidência etc.) e, entre oito e 12 semanas, o app é totalmente customizado com cores, features e canais interessantes para a marca.

Outro diferencial do app da Dialog é que ele inclui soluções de gamificação; ou seja, o conteúdo pode ser distribuído no formato de quiz, vídeos, jogos e concursos. Tais características ajudam a atrair os colaboradores para consultar o aplicativo com frequência, como estratégia para mantê-los bem informados e, de quebra, identificar os influenciadores internos.

Acessível por menos de 1.000 reais

Após o spin off do Grupo In Press, onde nasceu, a startup foi capitalizada por alguns grupos de investidores anjos, e assumiu uma meta de crescimento agressiva. Quer triplicar de tamanho até o fim de 2022, atingindo 1 milhão de usuários.

Para isso, segue com o foco em empresas de médio e grande porte, de preferência com times de trabalhadores de campo, que não ficam plugados a um computador.

“Estamos dispostos a estabelecer KPIs conjuntos como fizemos com a ArcelorMittal, criando uma calculadora para medir a redução de turnover e maior eficiência no processo de comunicação, a partir da instalação do app”, conta o CGO Gabriel Kessler.

No caso das empresas de até 200 colaboradores, a Dialog tem uma oferta temporária de aniversário, com planos a partir de 999 reais e customização básica em dois dias. Esta é hora de pegar carona e crescer junto!