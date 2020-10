Diageo, dona da Ypióca, vai doar R$15 mi para reabertura de bares

A Diageo, proprietária da marca Ypióca, anuncia o Movimento Pró-Bar, que doará R$ 15 milhões para apoiar a reabertura de bares e restaurantes nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza. A intenção da companhia é oferecer suporte para que os estabelecimentos se recuperem da crise após o fechamento por conta da pandemia da covid-19.

As casas contempladas receberão uma quantidade de pontos, de acordo com o seu porte, para escolherem na plataforma do programa os equipamentos que necessitam. O fundo pagará por itens como mesas bistrô, jogos de mesas dobráveis, tendas, separadores de fila, termômetros digitais, máscaras, protetores faciais, marcadores de chão, placas informativas de distanciamento social e higiene, totens para álcool em gel, frascos de álcool em gel, tapetes higienizadores, luvas de vinil, protetores de caixa, entre outros. O apoio da Diageo aos bares e restaurantes não exige nenhuma contrapartida comercial.

“Estamos concentrando esforços para fortalecer a retomada deste setor, que faz parte do coração dos negócios da empresa. O objetivo é apoiar o maior número de estabelecimentos possíveis a receberem seus clientes de forma segura, apoiando na manutenção de empregos e comunidades”, afirma Gregorio Gutiérrez, presidente da Diageo.

A estimativa é de apoio para cerca de 1800 estabelecimentos, quantidade que pode variar de acordo com o porte dos inscritos. Os participantes devem estar em funcionamento há mais de 12 meses antes da pandemia, apresentar alvará de funcionamento e tornar-se embaixador do Manifesto do #BarResponsável. Obedecendo a esses critérios as casas serão contempladas por ordem de inscrição.

Ao se tornarem embaixadores do #BarResponsavel essas casas se comprometem a treinar o seu corpo de funcionários em plataformas de consumo responsável e na adoção das melhores práticas de higiene e distanciamento social, além de outros módulos que serão incorporados futuramente, com conteúdo também em parceria com a Abrasel.

Cada casa também se compromete a divulgar publicamente as mensagens e materiais correlatos ao Manifesto #BarResponsavel dentro de seu estabelecimento, bem como nos canais próprios de comunicação com o público e consumidor. “Com esse manifesto a ideia é que bares e restaurantes – locais onde a pessoas se reúnem – passem a ser protagonistas da construção de uma sociedade equilibrada, consciente livre e justa” completa Gregorio.

Programa global

O Movimento Pró-Bar foi criado a partir de pesquisa com proprietários de bares e restaurantes de todo o mundo para identificar as prioridades para a reabertura de seus negócios. As principais preocupações incluem medidas de higiene, suporte digital e equipamentos práticos que transformem a forma de trabalho na retomada das atividades. A Diageo vai destinar US$ 100 milhões (cerca de R$ 500 milhões) em auxílios para a recuperação de bares e restaurantes em cidades ao redor do mundo, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Nova Iorque, Londres, Edimburgo, Dublin, Belfast, Cidade do México, Shanghai, Déli, Mumbai, Bangalore, Nairóbi, Dar es Salaam, Kampala, Sydney, entre outras.