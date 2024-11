Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino: 15 frases para você se inspirar

O Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino é celebrado nesta terça-feira, 19 de novembro. A data foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) para conscientizar a população sobre os desafios enfrentados por mulheres que lideram empreendimentos, geram empregos, promovem desenvolvimento econômico e transformação social.

De acordo com estudo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), no 3º trimestre de 2022 o Brasil alcançou o número inédito de 10,3 milhões de mulheres donas de negócios.

Quando é o Dia do Empreendedorismo Feminino?

O Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino é celebrado em 19 de novembro.

Frases para o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino

A vida de qualquer empreendedor não é nada fácil, e há ainda mais desafios quando quem está liderando a empresa é uma mulher. Vivências machistas e preconceitos podem atrapalhar e dificultar o desenvolvimento pessoal e do negócio.

Pensando nisso, separamos 15 frases inspiradoras para empreendedoras. São falas para incentivar mulheres de negócio a seguirem em sua jornada empreendedora.