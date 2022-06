Dia Livre de Impostos 2022: de gasolina a cerveja, descontos chegam a 70%

Nesta quinta-feira, 2, lojistas de todo o Brasil promovem o Dia Livre de Impostos (DLI). A data foi criada pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e a Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDLJ) para discutir o peso da carga tributária no país.

De acordo com a CDNL, mais de 40 mil lojas em todos os estados devem participar do Dia Livre de Impostos 2022 oferecendo descontos que devem chegar a 70% sobre os mais variados produtos. No site da CDNL, você pode conferir todas as promoções para a data.

Segundo dados do site Cupom Válido, baseado em dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, no Brasil os empreendedores pagam uma alíquota de imposto de 34%, em média. Este patamar é 70% superior que a média mundial.

EXAME selecionou algumas lojas que estão com promoções para o Dia Livre de Impostos. Confira:

Lovin' Wine

A marca de vinhos em lata Lovin' Wine irá oferecer 20% de desconto mais frete grátis nos packs de vinhos, que incluem as opções White Wine, White Dry, Red Wine, Rosé Dry e Brut White.

Credfácil

No Dia Livre de Impostos, a Credfácil, franquia especializada em crédito pessoal, irá disponibilizar 10% de desconto na taxa de franquia, para novos investidores. Quem quiser investir na rede pode escolher entre três modelos, são eles: Black (a partir de R$ 75 mil), Home Based (R$ 27.900 mil), formato que dispensa ponto comercial e Loja (R$ 105 mil).

Pampili

A Pampili, marca de moda infantil feminina com mais de 35 anos, irá oferecer descontos que vão de 20% até 50% em coleções passadas. Entre os produtos estão calçados , acessórios e roupas.

Torky

Microfranquia de reparo de instrumentos musicais. O modelo de negócio principal, o Case Torky, consiste em uma bag reparadora de instrumentos musicais que inclui 50 ferramentas no qual o franqueado realiza cerca de 70 serviços.

No Dia Livre de Impostos, a rede está com dois tipos de descontos, um para os interessados em se tornar franqueado, com isenção dos royalties por seis meses. Já para os clientes que procuraram o serviço, haverá um desconto de 40% no Setup Completo Violão, Guitarra e Contrabaixo.

Buratto Consultórios

Franquia de espaços compartilhados para profissionais da saúde. O diferencial da rede é minimizar ao máximo os gastos, pois, o profissional precisa apenas de seus equipamentos para iniciar, aluguel por hora e sistema para agendamento, consultas via telemedicina e controle financeiro. Durante o Dia Livre de Impostos profissionais que utilizam o espaço terão 50% de desconto na contratação do primeiro mês de contrato. Obs: A promoção é válida para planos de no mínimo 3 meses.

Instituto Guskuma de Desenvolvimento Humano

Fundado por Priscila Guskuma, especialista em estratégia de negócios e responsável por treinamentos em empresas como: Porto Seguro, Shell, Locaweb, Google e Feira do Empreendedor do Sebrae. O local oferece diversos cursos de capacitação e treinamento. Durante o Dia Livre de Impostos todos os cursos da plataforma estarão com 50% de desconto.

Pablo Ba (São Paulo)

Rede de franquias de pavlovas fundada pelo argentino Mariano Grosso. Em seu cardápio, oferece nove sabores em quatro tamanhos: grande, médio, individual e mini, além de vender suspiros. Para a data a rede estará com promoção para seus produtos voltados para o mês da diversidade, que são: Pavlova Diversidade, tamanho grande até 8 porções de R$ 165 por R$ 130 e média de ate 4 porções de R$ 95 por R$ 75, e Suspiro Pride, de R$ 12 reais por R$ 10.

Ilha Plaza Shopping (Rio de Janeiro)

Este ano, o Ilha Plaza representará a campanha pelo Dia Livre de Impostos (DLI). No dia 02 de junho, lojistas do shopping estarão mobilizados em prol da causa, com descontos de até 60% no valor final dos produtos. Entre as várias lojas que adereriam à campanha estão nomes como Arezzo, Via Mia, Piticas, Puket, Imaginarium, Reserva, Loccitane, Mr. Cat e Valisere. Em alimentação, os restaurantes Pasta de Colina e Vikings entram com descontos de até 20% em pratos selecionados.

Cervejaria Dogma (São Paulo)

Para os cervejeiros que adoram uma promoção, a cervejaria Dogma preparou uma ação especial por conta do Dia Livre de Impostos. Quem for em uma das unidades da marca no dia 2 de junho poderá saborear um pint de chope Nextra II de R$ 32 por R$9,60. Ao todo, a Dogma possui quatro unidades em São Paulo: Santa Cecília, Jardins, Itaim e Pinheiros.

Postos Mime (Balneário Camboriú)

A rede de postos de gasolina Mime vai oferecer o combustível livre de impostos na filial 49, em Balneário Camboriú. Os 100 primeiros motoristas de carros e motos que abastecerem a partir das 16h, pagarão R$5 o litro da gasolina, com limite de R$ 100. O pagamento deverá ser somente em dinheiro.