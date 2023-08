Dia dos Pais: 40 franquias baratas para empreender em família a partir de R$ 2.500

No universo empresarial, a dinâmica familiar tem sido um fator cada vez mais relevante para o sucesso dos empreendimentos. No Dia dos Pais, celebrado neste domingo, 14 de agosto, a relação entre pais e filhos ganha um novo enfoque ao destacar as vantagens de se empreender em família por meio do modelo de franquias.

O modelo de franquias é conhecido por ter uma estratégia sólida e atrativa para aspirantes a empresários, já que combina a liberdade de ser dono do próprio negócio com o suporte de uma marca estabelecida.

Dividir a gestão de uma franquia com parentes pode ser uma boa opção para quem busca alinhar crescimento sustentável com aprendizados significativos para as gerações presentes e futuras.

A seguir, confira 40 modelos de franquias com investimento inicial de até R$ 100 mil — muitas vezes mais baratas que um carro.

market4u

Fundado em 2020, o market4u é uma rede de mercados autônomos que opera dentro de condomínios comerciais e residenciais, proporcionando conforto e segurança para os consumidores por meio de lojas que operam 24 horas por dia, sete dias por semana, sem a necessidade de atendentes. Com mais de 2 mil unidades em 20 estados brasileiros e no Distrito Federal, a rede prevê alcançar até 2028 o total de 50 mil lojas e faturamento de R$ 6 bilhões.

Investimento inicial: a partir de R$ 75 mil (incluso taxa de franquia, estoque inicial, equipamentos e câmeras)

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno: de 16 a 24 meses

Help Multas

Fundada em 2016, a Help Multas é uma rede de franquias especializada em recursos de multas de trânsito, processos de suspensão e cassação da CNH. Focada em otimizar o processo de realização de recursos e garantindo soluções ágeis com transparência e autoridade em seus serviços. Atualmente são 51 unidades em operação.

Investimento inicial: a partir de R$ 92.900,00 (incluso taxa de franquia, royalties e capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

Mr. Fit

Rede pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil, com mais de 500 unidades pelo país, a rede oferece refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. No modelo home office, o franqueado pode vender refeições congeladas sem sair de casa com a ajuda de aplicativos de entrega.

Investimento inicial: a partir de R$ 6 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 2 mil a R$ 20 mil

Prazo de retorno: 4 a 12 meses

CleanNew

Criada em 2015, rede é uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home-based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa. Os serviços também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves.

Investimento inicial: a partir de R$ 59.900 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 14 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

Home Angels

A rede é pioneira no segmento e se consolidou no mercado rapidamente, tornando-se referência como a maior rede de cuidadores de idosos da América Latina. As unidades Home Angels prestam serviço de excelência em assistência física e emocional, tendo sempre um atendimento supervisionado e personalizado aos assistidos e suas famílias.

Investimento inicial: a partir de R$ 40 mil

Faturamento médio mensal: entre R$ 65 mil e R$ 110 mil

Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

Maria Brasileira

Criada em 2012, a Maria Brasileira é a maior rede de franquias de limpeza residencial e empresarial do país. Com mais de 80 mil atendimentos por mês, está presente em todos os estados do Brasil com mais de 470 unidades, oferecendo serviços de limpeza residencial, limpeza empresarial, passadeira, limpeza pós-obra e sanitização.

Investimento inicial: a partir de R$ 42.920 mil

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: 14 meses

Minha Quitandinha

A Minha Quitandinha é uma startup de tecnologia em varejo que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo. Fundada em 2020, em Balneário Camboriú (SC), a rede de franquias funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, sem intermediários para a realização das compras, com o propósito de proporcionar conveniência, qualidade e segurança a complexos residenciais ou comerciais.

Investimento inicial: a partir de R$ 42 mil (incluso a taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo de retorno: 10 a 18 meses

The Kids Club

O The Kids Club é uma rede de microfranquias criada na Inglaterra e presente no Brasil há 29 anos, especializada no ensino de inglês para crianças dos 18 meses aos 12 anos. Além do método exclusivo, a rede oferece certificação internacional e intercâmbio na Inglaterra para os alunos. Os franqueados podem operar com unidade física ou em formato home-based.

Investimento inicial: a partir de R$ 23,5 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 13,2 mil

Prazo de retorno: médio de 12 meses

CredFácil

A CredFácil foi criada em 2004 pelo empreendedor André Oliveira, e atua no ramo de serviços financeiros e seguros com a missão de oferecer soluções financeiras a todas as pessoas que necessitam de crédito. Atualmente o grupo possui mais de mil unidades em operação espalhadas por todos os estados do Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 19,997 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 130 mil

Prazo de retorno: de 6 a 8 meses

Ultra Cursos

A rede de franquias Ultra Cursos, fundada em 2016 pelo advogado pernambucano Pedro Paixão, tem atualmente 23 unidades em operação no Brasil e conta com um polo licenciado no Japão. A escola de ensino profissionalizante visa atender, principalmente, os públicos das classes C, D e E, contribuindo com educação de qualidade. Com um faturamento superior a R$ 10 milhões em 2022, a expectativa é dobrar esse valor em 2023.

Investimento inicial: a partir de R$ 14,5 mil no modelo home-based (incluso taxa de franquia e capital de giro)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 15 mil

Prazo de retorno: de 3 a 12 meses

Botocenter

A Botocenter, franquia de estética especializada na aplicação de toxina botulínica, nasceu em 2019 na cidade de Recife com a proposta de oferecer um serviço de qualidade com custo-benefício para os públicos das classes B e C. Atualmente a rede está presente em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraíba, Paraná, Pará, Pernambuco e no Distrito Federal.

Investimento inicial: a partir de R$ 97 mil no modelo Store in Store (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: De 12 a 18 meses

SPA Express

De origem paraibana, a microfranquia home-based de saúde, beleza e bem-estar em domicílio se tornou uma das maiores do país com mais de 50 operações. O SPA Express foi criado em 2011 pela jovem empreendedora Luciana Piquet e passou a se expandir pelo franchising em 2014. Em 2022, a rede faturou R$ 8,3 milhões com previsão de alcançar R$10 milhões em 2023.

Investimento inicial: a partir de R$ 46.255,00 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: Entre 10 a 14 meses

Yes! Cosmetics

Desde 2000, a Yes! Cosmetics atua no segmento da beleza, com itens de perfumaria, cuidados corporais e faciais, maquiagens e acessórios, além da linha assinada por Sabrina Sato. Investindo em alta qualidade e preços acessíveis, a marca acompanha as principais tendências mundiais. Em 2016, a Yes! Cosmetics entrou no franchising e já tem mais de 100 unidades franqueadas em todo o Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 70 mil no modelo cápsula (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 10 a 15 meses

Torky

A franquia de reparo de instrumentos musicais de corda tem um modelo de negócio chamado Case Torky, que nada mais é que uma mala reparadora, que comporta 50 ferramentas para a realização de cerca de 70 serviços, como regulagem, troca de trastes e captadores, limpeza, blindagem e revisão elétrica. Após passar por um treinamento intensivo, o franqueado realiza o trabalho diretamente indo ao cliente.

Investimento inicial: R$ 18.800 (incluso taxa de franquia e ferramentas)

Faturamento médio mensal: R$ 4 a R$ 8 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Ice Cream Rol

Fundada em Indaiatuba, interior de São Paulo, em 2017, a Ice Cream Roll é a maior franqueadora de sorvete na chapa do mundo. Atualmente, conta com 64 unidades distribuídas em 18 estados do Brasil + DF, tendo um cardápio com mais de 1,4 mil combinações possíveis de sabores, a Ice Cream Roll também investe muito em produtos sazonais tendo trazido recentemente o Gelato e o Gelato no Palito que pode ser personalizado na hora ao gosto do cliente.

Investimento inicial: a partir de R$ 87 mil - modelo quiosque (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 75 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Sonhagro

Especializada em soluções completas de crédito rural, a rede visa facilitar os processos burocráticos para os produtores, atuando no gerenciamento de suas negociações e na execução dos projetos técnicos que os bancos exigem. Fazendo a sua história há mais de 9 anos, com 53 unidades – sendo 50 franquias e 3 unidades próprias pelo Brasil, que facilitam o financiamento do crédito rural para os produtores.

Investimento inicial: a partir de R$ 23.790,00 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 17.196,47

Prazo de retorno: 4 a 6 meses

SuperGeeks

Resumo do cliente (cinco linhas apresentando o cliente): Fundada em 2014, a SuperGeeks é a primeira e melhor escola de Programação e Robótica do Brasil. Seu objetivo é ensinar ciência da computação de maneira divertida e criativa, estimulando a formação de programadores e de uma geração de criadores de tecnologia e não apenas consumidores. A SuperGeeks leciona para todas as idades a ciência da computação e acredita que a programação é essencial para o processo de aprendizagem.

Investimento inicial: R$ 9 mil - modelo home based (taxa de franquia não inclusa, incluso ferramentas de trabalho e uniforme)

Faturamento médio mensal: R$20 mil

Prazo de retorno: de 12 a 24 meses

Foccus Cegonhas

Primeira franquia especializada no transporte de carros e motocicletas do Brasil, a Foccus Cegonhas está presente em cinco estados, com um faturamento anual de R$2,5 milhões. O franqueado fica responsável pelo apoio logístico, contribuindo com vistoria, armazenamento de veículo e prestadores de guincho. A rede oferece ainda a alternativa de motoristas de caminhões-cegonha se cadastrarem na plataforma própria, que soma mais de 1.500 motoristas cadastrados.

Investimento inicial: R$ 50 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil

Prazo de retorno: 6 a 8 meses

Reino Rural Franchising

A Reino Rural Franchising chegou ao mercado em 2014 oferecendo uma linha de produtos agropecuários (suplemento nutricional animal e fertilizantes) de alta qualidade visando o aumento da eficiência e da lucratividade do produtor rural. Em 2021 a marca se lançou no mercado de franquias para capilarizar a expansão em todo o Brasil, com modelo de negócio exclusivamente home office.

Investimento inicial: R$ 45.990 (incluso taxa de franquia + capital de giro + investimento de instalação e equipamentos)

Faturamento médio mensal: R$ 57.700

Prazo de retorno: de 4 a 6 meses

Crepefy

A Crepefy nasceu em 2022 na cidade de São Paulo, se tornando uma marca especializada no modelo europeu de crepe francês, com uma ampla variedade de crepes doces e salgados com mais de 30 sabores no cardápio. Ela é a única creperia que consegue dar experiência de marca em três momentos de consumo diferentes: balcão (loja física), delivery e eventos corporativos.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil (incluso taxa de franquia, capital de giro e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 35 mil

Prazo de retorno: de 9 a 18 meses

Clube do Turismo

A Clube Turismo é a maior e mais premiada microfranquia de turismo do país. Com foco no agenciamento de viagens, a empresa está presente em todos os estados brasileiros e completa em 2023, sólidos 20 anos de mercado. O crescimento e a credibilidade conquistada ao longo desses anos são resultados de atuação conjunta de franqueador e franqueados alinhados com os mesmos princípios e objetivos.

Investimento inicial: R$ 6.900 - modelo home office (incluso taxa de franquia e capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$40 mil

Prazo de retorno: 5 meses

Touti

A Touti nasceu em 2014 em Pernambuco, e se inspira na beleza de Paris para criar sua linha de perfumes, capilar e corporal com alto poder de fixação e ótima relação custo-benefício. A marca é cruelty free e está em franca expansão com mais de 570 unidades no Brasil. Há três modelos de negócio: quiosque smart, quiosque full e loja.

Investimento inicial: R$ 12 mil - modelo quiosque smart (incluso taxa de franquia + capital de giro + investimento com instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: de 5 a 24 meses

É Seguro Corretora

Atua com mais de 14 segmentos como seguros, consórcios, seguro residencial, telemedicina, plano odontológico, recebimento de boletos via máquina de cartão de crédito. No site, pela ferramenta de e-commerce, o cliente realiza a contratação de vários serviços 100% online diretamente na companhia indicada pela empresa.

Investimento inicial: R$ 14.900 (incluso taxa de franquia, sites e sistema)

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

É Seguro Pay

É Seguro Pay, rede de distribuição de máquinas de cartão. O modelo permite que o empreendedor tenha sua fintech de meios de pagamentos com máquinas de cartão, emissão de boletos e recebimento de boletos em até 18 vezes via cartão, e se dedique em tempo integral ou parcial, busque clientes de todas as áreas e tenha renda recorrente.

Investimento inicial: R$ 12.900 (incluso taxa de franquia, treinamento, credenciamento e envio de máquinas em comodato)

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

Guacamole

Rede de restaurantes mexicanos que oferecem aos clientes uma experiência completa com gastronomia, música e diversão. Criada há 15 anos em Santa Catarina, a marca temática se destaca pela excelência no atendimento e produtos, além dos espaços ricamente decorados, atraentes e instagramáveis. O cardápio das operações inclui desde os clássicos burritos, chilaquilles e enchiladas, além dos drinks exóticos e refrescantes que combinam com os pratos picantes, além da carta de tequilas com mais de 10 versões.

Investimento inicial: a partir de R$ 30 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil

Prazo de retorno: 6 a 18 meses

Dot Bank

O Dot Bank é um banco digital voltado para empresas que desejam automatizar processos, como o de pagamentos e recebimentos. Além desses serviços, a plataforma conta com um portfólio de produtos que atendem empresas de pequeno e médio porte do comércio e varejo, como aquelas com alto volume de emissão de boletos bancários.

Investimento inicial: entre R$ 2.320 e R$ 7 mil (incluso taxa de franquia, instalação e capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

Prazo de retorno: 3 a 12 meses

Via Certa

A Via Certa Educação Profissional é uma rede de franquias com atuação no mercado de cursos profissionalizantes. Com uma metodologia Flex, promovendo aulas individualizadas e vivenciais, a marca possui uma grade com mais de 40 cursos de diversos segmentos voltados para estudantes e adultos com idade ilimitada. Atualmente são mais de 50 unidades espalhadas pelo Brasil, com dois modelos de negócios na modalidade física.

Investimento inicial: a partir de R$ 84 mil - modelo Light ( incluso taxa de franquia + capital de giro + investimento de instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil a R$ 120 mil

Prazo de retorno: de 12 a 24 meses

Gigatron Franchising

A Gigatron Franchising se destaca pela inovação e qualidade de seus produtos e serviços dentro da área de Tecnologia da Informação, especialmente ao que se refere a softwares. Com o uso de uma metodologia própria, o crescente desenvolvimento do negócio e a propagação de um serviço inovador criado pela empresa – o Software de Gestão Giga ERP.

Investimento inicial: entre R$ 2.500 e R$ 20.500 (incluso taxa de franquia e capital de giro)

Faturamento médio mensal: entre R$ 5 mil e R$ 9.400

Prazo de retorno: 1 a 12 meses

Stuqui Projetos

A Stuqui Projetos é uma rede de franquias home based criada especialmente para engenheiros e arquitetos. Um dos grandes diferenciais da rede é que ela já entrega clientes para os seus franqueados. Isto ocorre porque ela possui parceria com diversos bancos e esses redirecionam os seus clientes para a Stuqui Projetos. A rede trabalha em três setores: vistoria técnica, avaliação de imóveis e laudo de patologias e o franqueado pode realizar um, dois ou três serviços. A rede possui modelos de negócios para o Brasil e também em Portugal.

Investimento inicial: R$ 25.444 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 12 mil

Prazo de retorno: 3 meses

CIA Cuidadores

A CIA Cuidadores oferece profissionais para prestar cuidados aos idosos, seja a domicilio ou para acompanhar em hospitais. A missão da rede é ajudar famílias a manter o seu ente querido em casa, com tranquilidade e segurança, sem perder a qualidade de vida de todos os envolvidos. A marca tem como lema a humanização nos serviços prestados ao home care para idosos. Na prática, o franqueado deve realizar a gestão da unidade e dos cuidadores.

Investimento inicial: a partir de R$ 31 mil (incluso taxa de franquia e implantação)

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

Prazo de retorno: 5 meses

Freshy Clean

A Freshy Clean é uma rede de franquias de limpeza com foco em Portugal. Na prática, o franqueado realiza a gestão da equipe de limpeza. Não é necessário que o franqueado faça o comercial da sua unidade, pois a franqueadora já entrega clientes aos seus franqueados. Com renda recorrente, a marca foca em brasileiros que desejam empreender no mercado português.

Investimento inicial: R$ 52.845 (incluso taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 140 mil

Prazo de retorno: 5 meses

Master House

No mercado desde 2012, a Master House Manutenções e Reformas é uma rede especializada em reformas de imóveis de alto padrão e manutenção predial. Atualmente, com 42 franquias distribuídas pelo Brasil, a marca possui unidades também na Flórida (EUA), e em Malta, na Europa.

Investimento inicial: entre R$ 27 mil e R$ 66 mil (incluso capital de giro, taxa de franquia e investimento em marketing)

Faturamento médio mensal: entre R$ 80 mil e R$ 120 mil

Prazo de retorno: 8 a 12 meses

Acuidar

Fundada em 2016 pelo médico Vitor Hugo de Oliveira e pela fisioterapeuta Jéssica Soares Ramalho, a Acuidar conta com mais de 80 unidades inauguradas e entrou para o mercado de franchising em 2020. A rede oferece serviços no domicílio do cliente ou durante acompanhamento hospitalar, com as opções de diárias avulsas e planos mensais. Também estão disponíveis serviços de cuidados multiprofissionais, com fisioterapia, atendimento médico, acupuntura, psicólogo, enfermagem, nutricionista, terapia ocupacional e fonoaudiólogo.

Investimento inicial: a partir de R$ 24 mil (taxa de franquia não inclusa, incluso taxa de instalação)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 60 mil

Prazo de retorno: 6 a 15 meses

Beelieve Group

A Beelieve Group é uma startup voltada para o marketing digital de PMEs. A empresa traz um ecossistema, composto por três verticais: PMES podem ter uma agência digital completa por meio do Beelieve Digital; parceiros comerciais aumentam suas vendas e se estabelecem em suas regiões de atuação pelo Beelieve Partners (modelo de fraquias) e novos talentos possam ingressar no marketing digital através da UniBee, com o projeto Profissionais do Futuro.

Investimento inicial: R$ 34.900 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: 8 meses

Love Gifts

A Love Gifts é uma empresa líder no mercado de presentes criativos, oferecendo uma ampla gama de produtos exclusivos para todas as ocasiões. Fundada em 2014, a empresa se destaca pela atenção aos detalhes e pela qualidade excepcional de seus produtos. Hoje a marca conta com mais de 70 franquias espalhadas por todo o Brasil e em 2022 alcançou a marca de R$ 16 milhões em faturamento.

Investimento inicial: R$ 19.900 - modelo home based (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Marketing Bag

A Marketing Bag é uma franquia líder especializada em publicidade em saquinhos de pão. Sua abordagem única de colocar materiais promocionais em embalagens de pão oferece às empresas uma maneira eficaz e econômica de alcançar seu público-alvo. Com uma rede crescente de franqueados, a Marketing Bag continua a revolucionar a indústria publicitária no Brasil.

Investimento inicial: R$ 6.990 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 14 mil

Prazo de retorno: 1 a 4 meses

Honest Market Brasil

Diferente de tudo que costumamos ver no país, a Honest Market Brasil chegou para revolucionar, sendo uma startup mega diferenciada, no ramo de minimercados. Com estações de autoatendimento, não é necessário humanos no processo, que é todo automatizado e tecnológico. Além do conforto de ter um mercado aberto 24 horas, 7 dias por semana, a empresa enfatiza outros pontos que sustentam a solução criada por Gustavo, Ana e Murilo, alguns fatores positivos, são: segurança, imediatismo, economia de tempo e resistência ao online, uma vez que muitas pessoas possuem receio de efetuar compras de mercado na internet. Com pouco tempo de operação, já são mais de 235 franqueados, o que garante o sucesso da ideia, que nasceu na Austrália, em 2013, durante uma viagem de um dos sócios ao país.

Investimento inicial: R$ 40 mil

Faturamento médio mensal: A porcentagem de lucro de uma unidade franqueada (média) é de 20%

Tempo de retorno: 12 meses.

Oggi Sorvetes

Prestes a completar seu 8º ano no mercado, a Oggi Sorvetes é a primeira rede de franquias no formato lojas de fábrica. Hoje contam com mais de 800 lojas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Levando sobremesas, com preço justo e muita variedade.

Seguindo os mais altos padrões de qualidade, os produtos da rede são feitos com ingredientes de primeira linha. Atualmente são 17 linhas disponíveis com mais de 90 sabores para você se esbaldar de montão

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil

Faturamento médio: R$ 65 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Touareg

A Touareg é uma corretora de seguros e a primeira franqueadora do setor sediada no Nordeste. A corretora foi recentemente adquirida pela REAG Investimentos, grupo financeiro independente. A projeção de vendas da corretora é de R$ 50 milhões em seguros vendidos ainda em 2023 e dobrar o valor no ano que vem, chegando em pelo menos 600 unidades franqueadas.

Investimento inicial: R$ 15 mil + taxa de Franquia R$ 25 mil

Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

Prazo de retorno: 12 a 16 meses

DryWash

A DryWash é reconhecida como a maior rede de limpeza e conservação automotiva do Brasil, atuando como franqueadora e prestando serviço de treinamento e desenvolvimento profissional para todo setor, além de possuir uma indústria química com ênfase em inovação que fabrica toda a linha de produtos para a marca e para terceiros. Com 140 unidades pelo Brasil, a empresa cresceu 26% no último ano.