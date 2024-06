Dia dos Namorados: pequenas e médias empresas online faturam R$ 262,5 milhões na data, alta de 35%

Com o Dia dos Namorados, as pequenas e médias empresas online faturaram R$ 262,5 milhões, 35% a mais que o registrado no mesmo período de 2023. É o que aponta levantamento realizado pela plataforma de e-commerce Nuvemshop.

A data está se consolidado como uma das principais do varejo online. O faturamento no período cresceu nos últimos anos e já é um dos maiores responsáveis pelas grandes movimentações do setor no segundo trimestre.

"Os lojistas apontam que a redução do faturamento é um problema comum nesse período do ano. E para reverter isso, eles devem aproveitar essas datas comemorativas para realizarem promoções que conectem com o tema e o público-alvo”, diz Luiz Natal, gerente de desenvolvimento de plataforma na Nuvemshop.

Na análise foram consideradas as vendas realizadas durante as 3 semanas que antecedem a data de Dia dos Namorados de 2023 e 2024 pela base de lojistas brasileiros da Nuvemshop.

Mais de um milhão de pedidos foram realizados, um total 34% superior em relação a 2023, sendo 80% deles via dispositivos mobile (celulares e tablet).

Segmentos, ticket médio, regiões e meio de pagamento

Referente aos segmentos, Moda segue na lideraça, com R$ 92,5 milhões, seguido por Saúde & Beleza (R$ 23,5 milhões) e Acessórios (R$ 16,5 milhões).

Dentre os produtos mais vendidos estão regatas, calças jeans, óculos de sol e acessórios, com um ticket médio de R$ 251.

Entre os estados, São Pauloliderada com R$ 128 milhões, seguido por Minas Gerais (R$ 24,5 milhões), Rio de Janeiro (R$ 18,5 milhões), Santa Catarina (R$ 17 milhões) e Ceará (R$ 14 milhões).

Em relação aos meios de pagamento, o Pix está cada vez mais consolidado como opção preferida pelos compradores e foi utilizado em 46% dos pedidos, sendo a segunda vez no ano que ultrapassa o uso do cartão de crédito (44%).

