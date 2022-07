Dia do Cosplay: Burger King dá desconto de 50% em sanduíche para quem for fantasiado nas lojas

Hoje, 21 de julho, comemora-se o Dia Nacional do Cosplay no Brasil, abreviação de costume roleplay que consiste na arte de se transformar em personagens utilizando roupas e maquiagem. Por aqui, a prática se tornou famosa nos anos 90 e tem adeptos até hoje.

Para celebrar a ocasião, a rede de fast-food Burguer King lançou uma campanha especial para os geeks. Quem for a um dos restaurantes da rede vestido como um dos seus personagens favoritos ganhará um desconto de 50% no BK Milanesa 1.0. A promoção é válida apenas hoje, dia 21 de julho.

Para participar, comprando o sanduíche de R$ 26,90 por R$12,90, basta ir caracterizado com seu cosplay favorito em unidades Burger King de todo o Brasil.

A campanha, idealizada pela agência Ginga, veio após vídeos viralizarem no TikTok, nos quais os usuários mencionavam a marca com frases como: “Se o BK me notar, eu vou vestido de Eleven comprar um lanche” ou “Se o BK me notar, vou de cosplay de Tanjirono restaurante”.

"O BK notou, e agora chegou a hora de cumprir as promessas", declarou a empresa, em nota.

A ação é válida em todo o território nacional, para consultar as lojas participantes basta acessar o site do Burger King.

Ainda nas comemorações para o Dia Nacional do Cosplay, o BK também realizou uma parceria com a influencer cosplayer, Cosmoon Venus, que possui mais de 940 mil seguidores no TikTok. O intuito é promover um encontro com os integrantes da comunidade nas lojas.

“Mais uma vez, o Burger King ouviu e entendeu seus consumidores ligados ao mundo pop e criou uma ação especial para os apaixonados por Cosplay. Essa é a nossa primeira ação e queremos que o público encontre muita diversão e faça das nossas lojas um ponto de encontro”, diz Juliana Cury, Diretora de Marketing e Inovação da BK Brasil, máster franqueada das marcas Burger King e Popeyes no país.

