Dia do Cliente 2023: PMEs faturam R$ 72,5 milhões no varejo online

O Dia do Cliente, comemorado em 15 de setembro, trouxe resultados positivos para o varejo online durante toda a semana. Segundo levantamento realizado pela plataforma para criação de lojas online Nuvemshop, as pequenas e médias empresas digitais faturaram R$ 72,5 milhões do dia 10 a 16 de setembro, número 21,5% superior ante 2022.

Nesse período, o número de pedidos realizados cresceu cerca de 23%, chegando a 294,5 mil. Desse total de vendas realizadas por e-commerce, 25% foram geradas a partir das redes sociais, sendo o Instagram o principal canal, com 90% dos pedidos.

A quantidade de produtos vendidos também aumentou: 1,3 milhão, 28% superior ao ano passado. Além disso, os lojistas virtuais apostaram em promoções com fretes grátis para a campanha, o que representou cerca de 28% das vendas.

“Os resultados reforçam a importância dos empreendedores aproveitarem períodos promocionais para promoverem produtos ou seu negócio e aumentarem o faturamento. Até mesmo as datas menos conhecidas são oportunidades para divulgações, descontos e ações estratégicas que acabam fidelizando os clientes”, diz Luiz Natal, gerente de desenvolvimento de plataforma da Nuvemshop.

Quais segmentos mais venderam no Dia do Cliente 2023?

Dentre os segmentos que mais venderam, Moda liderou totalizando R$26 milhões de faturamento, sendo vestido longo, segunda pele de tule e camisetas os itens mais comercializados na Semana do Cliente. Após Moda, os demais segmentos com maiores faturamentos foram:

Saúde & Beleza (R$6,5 milhões)

(R$6,5 milhões) Acessórios (R$ 5 milhões)

(R$ 5 milhões) Casa & Jardim, foi um destaque positivo, com crescimento de 52 %

Meios de pagamento

A preferência entre os meios de pagamento ficou com cartão de crédito (52%). Houve aumento do uso do PIX, que no ano passado representou 23,5% das compras e agora compõe 37,5% do total de pedidos pagos no período.