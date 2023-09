Dia do Cliente 2023: 20 frases para usar nessa data

O Dia do Cliente é comemorado nesta sexta-feira, 15. A data é uma oportunidade para marcas e empresas de diferentes portes de oferecer descontos e promoções para atrair a atenção uma nova leva de consumidores.

Contudo, o Dia do Cliente também permite que empresas e empreendedores possam homenagear a sua base de clientes mais fiel. Afinal, é ela que mantém um negócio operando, dia após dia.

Quando é o Dia do Cliente?

O Dia do Cliente é comemorado no dia 15 de setembro. A data é celebrada desde 2003, quando foi criada por um empresário gaúcho para homenagear seus consumidores. A ideia pegou, e em 2017 a Câmara dos Deputados decretou o dia 15 de setembro como o Dia Nacional do Cliente.

Frases para o Dia do Cliente

Para não deixar esta data passar em branco, a EXAME selecionou algumas frases para o dia do cliente e mensagens para homenagear a base fiel da sua empresa. Veja algumas sugestões:

Hoje é Dia do Cliente, e queremos deixar o nosso muito obrigado a você, cliente, que confia em nosso trabalho!

Nosso sucesso é resultado da sua confiança. Obrigado por ser nosso cliente!

Desejamos a você um feliz Dia do Cliente! Obrigado por nos acompanhar até aqui.

Hoje o nosso agradecimento especial vai para você! Sem a sua confiança, nossas conquistas não seriam possíveis. Feliz Dia do Cliente!

Obrigado por escolher nossos serviços. Sem você, nada disso seria possível. Feliz Dia do Cliente!

Ter você como cliente é a certeza de que estamos no caminho certo. Feliz Dia do Cliente.

Hoje o dia é em sua homenagem. É um privilégio contar com a sua preferência. Feliz Dia do Cliente!

Desejamos um feliz dia do cliente e nosso sincero agradecimento pela parceria até aqui.

Hoje é o dia daqueles que acreditam no nosso trabalho e confiam nos nossos serviços. Feliz Dia do Cliente.

Nesta data, o nosso agradecimento é para você, que nos acompanha dia após dia. Feliz Dia do Cliente!

Nosso carinho e respeito a todos os nossos clientes. Vocês são responsáveis por nossas conquistas diárias.

Sem a sua confiança, nada até aqui seria possível. Feliz Dia do Cliente!

Hoje é o dia daqueles que acreditam em nosso trabalho e confiam em nossos serviços. Obrigado a todos os nossos clientes!

Neste Dia do Cliente, nos comprometemos a continuar entregando nosso melhor para atendê-lo! Obrigado pela parceria!

Queridos clientes, vocês nos motivam dia após dia a dar o nosso melhor para atendê-lo. Muito obrigado!

Você é a razão do nosso sucesso e emprenho. Feliz Dia do Cliente!

Neste 15 de setembro, queremos agradecer pelo apoio e confiança. Desejamos um Feliz dia do Cliente a você!

Obrigado por escolher nossos serviços. O dia é todo seu. Feliz Dia do Cliente!

Feliz Dia do Cliente! Somos muito gratos em ter você conosco!

Feliz Dia do Cliente. Você é a razão para seguirmos em frente!

Como aproveitar o Dia do Cliente

Para quem quer aproveitar a data para impulsionar as vendas, separamos cinco dicas da Marcela Orlandi, gerente sênior de Customer Success da Nuvemshop, para auxiliar os pequenos e médios empreendedores a se prepararem para o Dia do Cliente 2023.

1. Promova sorteios e engajamento

Uma dica que auxilia na criação de vínculo entre o empreendimento e o público é estimular o envolvimento ativo dos consumidores.

“A ideia é que o empreendedor crie estratégias de engajamento utilizando, por exemplo, promoções interativas, grupos exclusivos, enquetes, sorteios, entre outras formas de interação. Além de interagir com a marca, os consumidores podem compartilhar em suas redes pessoais, o que aumenta a visibilidade do negócio e, consequentemente, atinge novos compradores”, diz Orlandi.

2. Prolongue as ofertas

Prolongar as campanhas do Dia do Cliente aumenta as chances das pequenas e médias empresas alcançarem novos públicos e aumentarem sua visibilidade. A especialista indica estender as promoções para toda a semana em vez de apenas no dia 15, deixando o período bastante explícito nos banners e comunicação das redes sociais do site. Assim, o consumidor consegue se organizar para comprar e também gera um sentimento de escassez.

3. Encantamento do cliente

Além de proporcionar um ótimo atendimento, investir no encantamento do cliente também é uma estratégia de fidelização. “O famoso ‘unboxing’ é uma ótima forma de conquistar seu consumidor, principalmente aqueles que estão comprando pela primeira vez. Para proporcionar essa experiência, o lojista pode utilizar embalagens chamativas com cheiro exclusivo da marca, mensagens de agradecimento, produtos bem embalados e brindes”, comenta.

4. Crie programas de fidelidade

Marcela também indica a criação de programas de fidelidade, um método que recompensa o cliente pela sua preferência e lealdade por meio de benefícios. O programa pode ser feito através de cupons para compra, cashback, acúmulo de pontos que podem ser trocados por brindes, entre outros. Outra recomendação é a estratégia de trabalhar promoções dinâmicas de acordo com a frequência de compra, oferecendo um desconto mais agressivo para o cliente que não compra na loja online há mais tempo.

5. Foco no atendimento

O principal objetivo do Dia do Cliente é fortalecer o relacionamento entre a marca e seus consumidores. Por isso, além de definir as promoções e cupons de descontos para a data, é importante que o lojista se preocupe em proporcionar uma boa experiência de compra, com um atendimento humanizado e personalizado.

Isso inclui tirar dúvidas do cliente de forma rápida e assertiva, dar informações de rastreio do pedido, fornecer um unboxing inesquecível e até uma troca/devolução de forma rápida. Todas essas ações colaboram para uma maior satisfação do cliente, aumentando as chances de fidelização e recomendações positivas.