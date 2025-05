Dia das Mães: 16 franquias baratas a partir de R$ 2.850 para empreender em família

O Dia das Mães movimenta o comércio em todo o país e deve gerar R$ 14,37 bilhões em faturamento em 2025, segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio (CNC). A data é uma das mais relevantes do varejo, ficando atrás apenas do Natal. Para quem busca empreender com foco em datas comerciais, esse pode ser o momento de se planejar para faturar em família no próximo ano.

Segundo o IBGE, cerca de 90% das empresas no Brasil têm perfil familiar e são responsáveis por 75% da mão de obra do país. Diante de um cenário econômico instável, o empreendedorismo em família se fortalece como alternativa de renda.

Um dos caminhos mais promissores para isso é o investimento em franquias, que oferece a segurança de um modelo de negócios comprovado e o suporte de uma marca já estabelecida. Algumas redes de franquia oferecem modelos que podem ser abertos com um valor abaixo do preço de um carro. Confira algumas opções:

Alfabetizei

A Alfabetizei é uma franquia especializada na alfabetização de crianças com dificuldades de aprendizagem. Com uma metodologia própria, permite que o franqueado trabalhe home based.

Investimento inicial: R$ 2.850 Faturamento médio mensal: R$ 11.500 Tempo de retorno: 12 meses



Santa Carga

Fundada em 2021, a Santa Carga é uma rede de franquias especializada em totens que oferecem Wi-Fi marketing e capacidade para recarregar até 14 dispositivos móveis simultaneamente. A empresa nasceu no Rio de Janeiro e hoje conta com 843 unidades espalhadas pelo Brasil.

Com um modelo de negócio autônomo, home based e sem funcionários, o franqueado é dono de sua própria unidade (totem), tendo como responsabilidade localizar os pontos para instalação dos totens e captação e gerenciamento dos 40 anúncios que o aparelho comporta.

Investimento inicial: R$ 19.900 Faturamento médio mensal (para cada totem): R$ 8.316 Prazo de retorno: em até 8 meses



Jan-Pro

A Jan-Pro é uma empresa de limpeza dedicada a oferecer o mais alto padrão em serviços de limpeza comercial e a criar oportunidades de negócios rentáveis através de franquias. Nascida nos Estados Unidos e com mais de 30 anos de experiência, chegou ao Brasil em 1991, hoje está presente em 8 países e conta com mais de 10 mil clientes. Possui um conjunto completo de processos de limpeza, sistemas de suporte e padrões de atendimento ao cliente. A trajetória da rede é marcada por inovação e compromisso com a excelência.

Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil

Faturamento mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil (depende do modelo)

Prazo de retorno do investimento: 12 a 18 meses



ACB Seguros

A ACB Seguros foi fundada em 2023, na cidade de Caruaru, Pernambuco. A empresa tem como foco seguros para veículos e se destaca por ser uma franquia de seguros digitais por assinatura no País. Em 2024, começou sua expansão pelo franchising. Ela opera com dois modelos de negócio: o Home Digital e a Loja Física. Já são 13 unidades em operação.

Investimento inicial total: a partir de R$ 23.900 Faturamento médio mensal: R$ 80 mil a R$ 200 mil Prazo de retorno: 6 a 24 meses



Vinho 24h

Fundada em 2025, a Vinho24h é uma rede de franquias de adegas autônomas para condomínios, operando 24 horas e 7 dias por semana, sem funcionários. A adega autônoma da Vinho24h ainda dispõe de uma tela de led para veiculação de anúncios de mídia paga. Além da compra de rótulos selecionados a preços acessíveis, a rede ainda oferece assinaturas para seu clube do vinho, onde os sócios têm benefícios e cupons de descontos, além de eventos exclusivos.

Com um modelo de negócio autônomo, home based e sem funcionários, o franqueado atua como gestor da sua franquia, monitorando as vendas remotamente, captando anúncios e fomentando o clube do vinho no condomínio em que a adega estará instalada.

Investimento inicial: R$ 32.900 Faturamento médio mensal: R$ 11.482 (6 vendas por dia + 5 anunciantes) Prazo de retorno: a partir de 14 meses



Yes! Idiomas – Modelo Educacional

Com mais de 50 anos de história e mais de 200 escolas comercializadas em 16 estados e no Distrito Federal, a YES! é uma rede especializada no ensino de idiomas. O Modelo Educacional é voltado para instituições de ensino que desejam incorporar o padrão YES! em suas instalações. Pode ser implementado em um espaço de até 50 m².

Investimento inicial: a partir de R$ 30 mil Faturamento médio mensal: R$ 40 mil Prazo de retorno: 18 a 24 meses



aiqfome

O aiqfome é um aplicativo de delivery que atua principalmente em cidades do interior. A rede opera com um modelo de negócio home based, de baixo investimento, no qual o franqueado comercializa o aplicativo para os restaurantes da região. Foi o primeiro app de delivery do Brasil, atualmente o segundo maior do país, líder no interior, com mais de 6 milhões de usuários e mais de 33 milhões de pedidos por ano. Desde 2020 integra a vertical food do Grupo Magalu.

Investimento inicial: a partir de R$ 41 mil Faturamento mensal: em média R$ 60 mil Prazo de retorno: em média 18 meses



Follow Me Idiomas

A Follow Me Idiomas, que pertence ao Grupo BDC – holding detentora das redes de franquias YES! Idiomas e Cor e Unha, é uma escola de idiomas que aposta em franquias no modelo low cost, ou seja, com alta rentabilidade e baixo custo. A metodologia Follow Me concilia visões de ensino tradicionais com técnicas modernas para eliminar a timidez dos alunos iniciantes e incentivar que ele participe de forma consciente do seu processo de aprendizado.

Investimento inicial: a partir de R$ 58 mil – Modelo Flex (duas salas), espaço médio de 80 m² Faturamento médio mensal: R$ 25 mil Previsão de retorno: 18 a 24 meses



Mikro Market

A Mikro Market é a maior franquia do Rio de Janeiro de mercado de conveniência autônomo, podendo ser instalado em condomínios residenciais e empresariais, até mesmo em universidades, hotéis, hospitais e recentemente inaugurou uma unidade no metrô, sempre em formato sem funcionários.

Com um modelo de negócios criado pra gerar praticidade e segurança, a Mikro Market, fundada em 2021, estreou no segmento do franchising no fim de 2023 e já conta com 150 unidades.

Investimento inicial: a partir de R$ 60 mil Faturamento médio mensal: R$ 25 mil Prazo de retorno: a partir de 6 meses



Yes Cosmetics

Fundada há 25 anos, a rede de cosméticos e beleza Yes Cosmetics conta com cerca de 120 unidades espalhadas por todo o país. A marca voltada para os cuidados pessoais investe no franchising desde 2016 em formatos de quiosques.

Investimento inicial: R$ 99 mil no modelo quiosque Faturamento médio mensal: R$ 70 mil Prazo de retorno: 18 a 24 meses



Luah Semijoias

A Luah Semijoias, rede tocantinense especializada em acessórios banhados a ouro, conta com 13 unidades em seis estados, todos na região Nordeste e Norte do país. A marca disponibiliza dois modelos de negócios para os interessados em investir em uma franquia de moda, entre eles, está o de microfranquia home office. Este formato permite que a franqueada trabalhe em seu lar por até 10 meses, até que consiga se capitalizar para inaugurar uma unidade física e aumentar os lucros.

Investimento inicial: a partir de R$ 120.000 Faturamento médio mensal: R$ 90.000 Tempo de retorno do investimento: de 9 a 15 meses



Açaí Sunset

Criada em 2016, o Açaí Sunset conta com 21 lojas em operação nos estados do Maranhão e Piauí. O açaí da rede é fabricado sem xarope de guaraná ou aromatizantes.

Investimento inicial: a partir de R$ 120 mil Faturamento médio mensal: entre R$ 30 mil a R$ 100 mil Prazo de retorno: 18 a 24 meses



Porto do Sabor

A Porto do Sabor é especializada na venda de sucos, açaí e sanduíches naturais. Foi criada em 1997, no Rio de Janeiro, e entrou no sistema de franquias em 2014. A microfranquia do Porto do Sabor oferece um formato de negócio low-cost onde o custo de locação e mão de obra são otimizados, uma vez que a operação necessita de espaços a partir de 12 m² e uma equipe com apenas 5 funcionários por dia.

Com mais de 600 opções de refeições e lanches rápidos para o café da manhã, almoço ou jantar, a franquia do Porto do Sabor foca em saudabilidade e tem como carros chefes o açaí e a torta integral de frango.

Investimento inicial total: a partir de R$ 135 mil Prazo estimado de retorno: 28 a 36 meses Faturamento médio mensal: R$ 40 mil