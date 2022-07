Dia da Pizza: Domino's, Pizza Hut, Habib's e outras redes terão descontos de até 50%

No próximo domingo, dia 10 de julho, é comemorado o Dia da Pizza, iguaria criada na Itália, mas que ganhou o mundo se adaptando de acordo com a cultura de cada país. Por aqui, chegou na mala de imigrantes italianos e caiu no gosto principalmente dos paulistanos.

Segundo dados da Associação Pizzarias Unidas do Estado de São Paulo (APUESP), mais de 1 milhão de redondas são consumidas no Brasil, sendo 572 mil apenas em São Paulo. Só na rede americana Domino’s, no Dia da Pizza do ano passado foram vendidas 57 mil pizzas, quantidade que seria capaz de alimentar um Maracanã lotado.

Qual foi a primeira pizza do mundo?

A origem é um tanto quanto incerta, mas uma das teorias é a de que os primeiros alimentos que dariam origem à pizza surgiram há cerca de 6 mil anos, no Egito. Por lá, os egípcios produziam um disco à base de farinha e água, com massa bem fina e chamavam de "pão de Abrahão" ou "piscea" (daí o nome pizza).

Porém, uma coisa é certa: foi na Itália que a pizza como conhecemos hoje ganhou forma. Os pães de Abrahão chegaram ao país pelo porto de Nápoles, durante as Cruzadas. O padeiro Dom Raffaele Espósito, o primeiro pizzaiolo da história, aperfeiçoou a receita, adicionando molho de tomate e cobertura de queijo. A cidade se tornou referência de tal forma que, em 2017, a "Arte dos Pizzaiolos Napolitanos" foi considerada como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco.

Como surgiu o Dia da Pizza?

Por aqui, desde 1985, quando o então secretário do turismo Caio Luiz de Carvalho promoveu um concurso para eleger as dez melhores receitas de margherita e mozarela, o dia 10 de julho ficou reservado para celebrar o prato, com restaurantes criando promoções para a data. Pensando nisso, EXAME selecionou alguns que estão com descontos especiais. Veja a seguir

Domino's, Pizza Hut, Habib's e outras redes que estarão com descontos de até 50% no Dia da Pizza:

Domino's Pizza

Entre os dias 4 e 10 de julho a Domino's vai oferecer 50% de desconto nas pizzas grandes ou médias, de massa fina ou tradicional, de qualquer sabor, incluindo os mais pedidos: calabresa, pepperoni e frango com requeijão. A promoção é válida para todos os canais próprios de venda como site, aplicativo, Whatsapp, telefone e até balcão.

Pizza Hut

Durante todo o mês de julho, os restaurantes da Pizza Hut terão promoções via iFood e Rappi. A partir do dia 05, a My Box, novidade do momento, estará com valor inicial de R$ 33,90 via pedidos por delivery (iFood e Rappi). Efetuando o pedido no balcão ou no site da marca, o combo fica a partir de R$ 29,90. Entre 08 e 09 de julho, a marca estará com descontos na pizza grande de pepperoni, que sairá por R$ 44,90, nos pedidos realizados no balcão das lojas e no delivery da rede. No dia 10 de julho a rede divulgará outros descontos em suas redes sociais.

O Fornês

A rede O Fornês, que pertencente ao Grupo Burguês e possui 31 lojas, estará com diversas ações para a data. Entre os dias 09/07 e 17/07, o combo da pizza de calabresa com cebola de 30cm mais a pizza brotinho de chocolate ao leite sairão por R$54,90. Quem quiser um sabor “diferentão”, a pizza de frango com bacon e barbecue sairá partir de R$61,00, a shitake com alho poró a partir de R$ 59,00 e a de lombo canadense com catupiry a partir de R$65,00.

Pizza Prime

Dia 10 de julho, a rede Pizza Prime contará com um “Combo Premium”, composto por uma pizza de 35cm e um refrigerante de 2 litros por R$ 67,90. O “Combo Premium” é válido em todas as 70 lojas da rede espalhadas pelo país e também no aplicativo próprio, disponível na Apple Store e no Google Play.

Habib's

Nos dias 9 e 10 de julho, a rede de restaurantes Habib's terá cupons de desconto para o drive thru. Com os descontos, haverão combos de 1 Pizza Calabresa + 2 Esfihas Folhadas por R$ 35,90 e 2 Pizzas Calabresa, Moda ou Mussarela + 4 Esfihas Folhadas por R$ 89,90.