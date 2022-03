Dia da Mulher: seis dicas de leitura de executivas e empreendedoras

Para o Dia Internacional da Mulher, celebrado hoje, 8, EXAME perguntou para seis executivas e empreendedoras quais livros elas consideram indispensáveis para a carreira de qualquer profissional.

Além de obras que tratam dos dilemas das mulheres nos negócios, as recomendações também abordam temas relacionados à liderança, ao empreendedorismo e ao autodesenvolvimento.

Confira a lista com as leituras recomendadas:

1. O Lado Difícil das Situações Difíceis, de Ben Horowitz

Indicado por Roberta Antunes, diretora de crescimento da fintech Hashdex:

“Ben Horritz, um grande empreendedor em tech, compartilha neste livro desafios reais que todo empreendedor passa e que não se aprende na escola. Acho uma grande leitura para mulheres que querem começar novos desafios, pois o livro mostra que o caminho para uma empresa de sucesso não é uma linha reta. O percurso tem muitos altos e baixos, requer disciplina e resiliência. E, ao mesmo tempo, deixa a mensagem de que grandes empresas são criadas por pessoas comuns, desde que tenham um comprometimento extraordinário”.

2. Faça Acontecer — Mulheres, Trabalho e a Vontade de Liderar, de Sheryl Sandberg e Nell Scovell

Indicado por Noah Stern, sócia-fundadora do fundo de venture capital Cloud9 Capital:

“Sheryl Sandberg, COO do Facebook e uma das mais renomadas executivas globais, compartilha desafios de sua carreira, mesclando exemplos pessoais e dados de pesquisas e estudos. O conteúdo estimula profissionais a buscar os mais altos níveis de excelência ao mesmo tempo que tenham equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. É um ótimo livro para todos que ocupam posições de liderança no ambiente corporativo, que incentiva a correr atrás de nossos objetivos e falar abertamente sobre nossas visões. Fora isso, deixa uma lição: tomar mais risco e aceitar que aprender fazendo é normal e aumenta o desempenho”.

3. Dare to Lead, de Brené Brown

Indicado por Laura Constantini, sócia da Astella Investimentos:

“Entre muitos outros, indico o livro Dare to Lead, de Brené Brown. A autora mergulha em uma pesquisa sobre como a vulnerabilidade, a transparência e a autenticidade são importantes para uma boa liderança. Ela explica como se abrir para si e para outras pessoas permite que aqueles ao seu redor também se sintam à vontade em ser eles mesmos, criando um ciclo muito positivo de autoconhecimento. Brown narra sua própria jornada de alcance do respeito a partir disso, mostrando como todos têm seus medos e receios. A obra traz alternativas para o que conhecemos como síndrome da impostora — a atitude de muitas mulheres de se penitenciar e exigir demais de si mesmas —, a partir de exercícios de vulnerabilidade, empatia e compreensão do outro”.

4. Desbravando a Gestão de Portfólios, de David Swensen

Indicado por Luciana Seabra, fundadora e CEO da casa de análises Spiti:

“O livro Desbravando a Gestão de Portfólios, de David Swensen, é a minha indicação para para quem quer mergulhar na construção de um portfólio. Apesar de técnico, é leitura obrigatória, principalmente porque Swensen é a maior referência internacional em alocação de fundos e diretor de investimentos da Universidade Yale, nos Estados Unidos, desde 1985”.

5. Sobre Os Ossos Dos Mortos, de Olga Tokarczuk

Indicado por Isabel Nasser, CEO da Kestraa, startup de comércio exterior:

"Escrito pela polonesa ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura em 2018, Olga Tokarczuk, Sobre os Ossos dos Mortos é um livro incrível com uma narrativa muito particular. A personagem é extremamente rica e o final é inesperado. Eu adoro ser surpreendida por histórias assim. É uma leitura intrigante, que nos conduz pelas fragilidades enquanto seres humanos de forma muito especial".

6. A Marca da Vitória, de Phil Knight

Indicado por Beatriz Nantes, diretora de operações da Empiricus Research:

"Essa é a biografia do fundador da Nike que, até então, era um personagem misterioso por trás de uma das maiores e mais bem-sucedidas empresas do mundo. O livro mistura os dois principais assuntos da minha vida: esporte e empreendedorismo. Gostoso de ler e de uma honestidade sem igual, o livro traz uma série de ensinamentos sobre a condução do negócio e a criação da marca. Não dá para parar de ler."