Deutsche Bank registra lucro inesperado no 4º trimestre

O Deutsche Bank anunciou nesta quinta-feira (4) que teve lucro líquido de 51 milhões de euros no quarto trimestre de 2020, que contrasta com prejuízo de 1,6 bilhão de euros observado em igual período de 2019. O lucro após impostos somou 189 milhões de euros no período, surpreendendo analistas, que previam perda de 168 milhões de euros.

Já a receita do maior banco da Alemanha teve expansão anual de 2% entre outubro e dezembro, a 5,45 bilhões de euros. Neste caso o resultado veio praticamente em linha com a projeção do mercado, de 5,47 bilhões de euros.

Em todo o ano de 2020, a receita do Deutsche Bank cresceu 4%, registrando o primeiro aumento após recuar por quatro anos seguidos, enquanto o lucro após impostos totalizou 624 milhões de euros.

Nos últimos 10 anos, o Deutsche perdeu um total de 8,2 bilhões de euros e analistas previam mais um resultado negativo no ano passado para o maior banco da Alemanha.

"Construímos bases sólidas para a lucratividade sustentável e estamos confiantes de que essa tendência geral positiva continuará em 2021, apesar dos tempos difíceis", disse Sewing, em um comunicado.

Analistas agora esperam que o Deutsche entregue outro lucro em 2021.

O lucro líquido atribuível aos acionistas em 2020 somou 113 milhões de euros, o que se compara a um prejuízo de 5,7 bilhões de euros em 2019. Analistas esperavam um prejuízo de cerca de 300 milhões de euros em 2020.

Uma grande questão é até que ponto os lucros serão sustentáveis, já que o Deutsche, como seus concorrentes, experimentou um boom nas negociações no mercado (trading) em meio à volatilidade do mercado associada à pandemia de Covid-19.

Isso impulsionou seu banco de investimento, cuja receita cresceu 32%, para 9,28 bilhões de euros em 2020.

No entanto, as taxas de juros baixas e uma desaceleração no comércio global pressionaram as receitas em outras divisões do Deutsche, como aquelas para clientes corporativos e de varejo.

No quarto trimestre, o Deutsche obteve lucro líquido de 51 milhões de euros, contra um prejuízo líquido de 1,6 bilhão de euros no mesmo período do ano anterior. Analistas também esperavam prejuízo para o período.