Detentores de bônus da Latam negociam emprestar US$1,5 bi em dinheiro novo

Um grupo de detentores de bônus da Latam Airlines Group SA está em negociações para emprestar até 1,5 bilhão de dólares em dinheiro novo à empresa, disseram duas fontes com conhecimento do assunto na quinta-feira.

O empréstimo seria um debtor-in-possession loan, conhecido como DIP, um tipo de crédito comum nos processos de recuperação sob o Chapter 11 nos Estados Unidos.

O grupo, que inclui a gestora Blackrock, o grupo australiano Macquarie, o HSBC e o fundo chileno Moneda Asset Management, contratou o banco de investimento Moelis & Co para assessorá-lo nas negociações.

O valor exato dos novos empréstimos ainda não foi decidido, mas espera-se que fique entre 1 bilhão e 1,5 bilhão de dólares, disseram as fontes, que pediram anonimato para informar sobre discussões privadas.

Latam, os detentores de bônus e a Moelis não comentaram o assunto imediatamente. A Blackrock preferiu não comentar.

A Latam Airlines entrou com pedido de recuperação nos Estados Unidos por meio do Chapter 11 no mês passado, procurando reestruturar 18 bilhões de dólares em dívidas.

No pedido, a Latam informou que seus acionistas Cueto Group e Qatar Airways estavam se comprometendo a fornecer 900 milhões de dólares em dinheiro novo, mas que esperavam levantar um total de até 2,5 bilhões de dólares em novos créditos para sustentar a continuidade das operações. Os detentores de bônus supririam boa parte do que falta para completar esse total previsto.