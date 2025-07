Design de US$ 16 bilhões: por que essa startup que cria slides e gráficos vale tanto?

O que é o Figma

Fundado em 2012, por Dylan Field e Evan Wallace, o Figma é uma plataforma de design colaborativo que permite com que equipes criem interfaces de usuário, wireframes, protótipos e sistemas de design a partir de um navegador em tempo real -- é tido por alguns como o Google Docs dos designs.

Aos poucos, a plataforma se tornou uma ferramenta essencial no desenvolvimento de produtos digitais, usada por designers, desenvolvedores e profissionais de marketing de algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo. A pandemia de Covid-19 foi um grande fator de escalada para a startup, já que o trabalho remoto impulsionou a demanda por ferramentas baseadas em nuvem.

Além da Adobe, outro concorrente de seus serviços é o Canva. A empresa oferece uma grande variedade de interações gratuitas, mas é o plano premium que sustenta sua receita e ganha escala desde 2018 após penetrar no setor corporativo.

Nesta segunda-feira, 21, a empresa divulgou os resultados preliminares do segundo trimestre, mostrando um lucro operacional entre US$ 9 milhões e US$ 12 milhões, com uma receita entre US$ 247 milhões e US$ 250 milhões, o que implicaria em um avanço anual da receita na faixa dos 40%.

A margem operacional da empresa deve subir para 4% a 5%, acima dos 3% registrados no mesmo trimestre do ano anterior, com base nos resultados preliminares.

O Figma também anunciou recentemente nomes relevantes ao seu conselho, como a chegada de Mike Krieger, cofundador do Instagram e agora diretor de produtos da Anthropic, e Luis von Ahn, cofundador e CEO do Duolingo.