Descontos de até R$19 mil: montadoras reduzem preços de carros populares além do esperado

Um dia após o governo anunciar medidas para a redução de preços de veículos, as montadoras começam a se movimentar para colocar os descontos em prática. No desenho feito pelo governo, o programa prevê descontos de R$ 2 mil até R$ 8 mil no preço final de carros populares. A redução mínima é de 1,6% para veículos até R$ 120 mil e a máxima é de 11,6%.

Com o reajuste da tabela de preços, algumas fabricantes apostaram por ampliar as ofertas para conquistar os consumidores - e diminuir os estoques nos pátios. Até modelos que não se enquadram no valor de R$ 120 mil, como o Jeep Renegade, entraram na lista.

A Volkswagen foi a primeira a anunciar a aplicação das reduções. Em comunicado, a montadora informou que a partir desta terça-feira, 6, os consumidores já encontram as ofertas em todas as suas concessionárias. Além dos descontos previstos nos planos do governo, a fabricante disse que vai expandir a oferta, oferecendo bônus de até R$ 5 mil ou taxa zero nos financiamentos aos consumidores.

Os preços da Volkswagen após redução:

Entre as operadoras no mercado local, a companhia é a que mais tem se movido desde o início da nova política, prevista para durar por quatro meses. Para reforçar a estratégia de preços, a Volks colocou no ar uma ação publicitária no intervalo do Jornal Nacional, da TV Globo.

Na tabela com preços reposicionados, a montadora conta com 11 opções. Os valores abaixo não incluem condições de taxa zero e parcelamento, que são negociados loja a loja.

Novo Polo Track 1.0 MPI - 82.290 para 74.990

Novo Polo 1.0 MPI - 86.390 para 78.390

Novo Polo TSI - 95.990 para 89.990

Novo Polo Confortline TSI - 106.290 para 102.500

Novo Polo Highline TSI - 113.290 para 108.290

Virtus TSI MT - 104.390 para 98.890

Virtus TSI AT - 115.390 para 110.890

Saveiro Cabine Simples Robust - 94.490 para 90.190

Saveiro Cabine Simples Trendline - 99.380 para 95.080

Saveiro Cabine Dupla Robust - 108.780 para 104.480

T-Cross Sense AT - 116.550 para 107.550

Os novos preços da Stellantis

O Grupo Stellantis, dono de marcas como Fiat, Jeep, Citroën e Peugeot, optou por trabalhar com modelos diversos atrair os consumidores, a de depender de cada fabricante.

As negociações podem incluir taxa zero, diferentes condições de pagamento e ofertas de financiamento. De acordo com a companhia, os novos valores já estão em vigor em todas as concessionárias.

Os maiores descontos estão na Jeep com o modelo Renegade. A versão 1.3 Turbo tem uma redução de R$ 10.000, passando de R$ 125.990 para R$ 115.990. E a Sport cai de R$ 134.990 para R$ 115.990, diferença de R$ 19.000.

Para a Peugeot, o grupo automotivo alterou a tabela de preços do Peugeot 208. A versão de entrada, a Like MT, passa a ser negociada a R$62.990,00 - ante R$ 69.990,00. Já a Style 1.0 é oferecida a R$ 75.990, valor R$ 11.000 abaixo da tabela pré-programa do governo. Segundo a Stellantis, as versões 2008 e Partner Rapid terão os preços reajustados em breve.

Na Citroën, as reduções ficam concentradas no modelo Citroën C3. A versão Live 1.0 começa a ofertada por R$ 62.990, valor R$ 10.000 mais barato.O modelo tem quatro outras versões, com preços entre R$ 70.990 e R$93.790.

Procuradas, as montadoras GM e Ford informaram que não iriam se posicionar.