Depois de um assalto traumático, mineira cria franquia de turismo de R$ 200 milhões

Joelma Lima, fundadora da Encontre Sua Viagem: “Nunca deixe que ninguém diminua sua voz ou sonho. O caminho é difícil, mas também realizador"
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 14h00.
Empreender foi o caminho que a mineira Joelma Lima encontrou para conquistar autonomia e escrever a própria história. Filha de uma costureira, aprendeu cedo que trabalho não é apenas sustento – é também independência e poder de escolha. Aos 13 anos, já observava o esforço da mãe para sustentar a casa: o cuidado ao costurar e vender as peças, as viagens para comprar mercadorias e revendê-las, a habilidade de negociação. “Vi como o trabalho dignifica, mas também como é duro viver sem liberdade financeira. Isso despertou a vontade de construir algo meu, sem depender de ninguém, e a criar oportunidades para que outras pessoas fizessem o mesmo”, afirma.
Atualmente, ela está à frente da Encontre Sua Viagem, franquia especializada em turismo com cerca de mil parceiros, 150 mil opções de hotéis e 95% de todas as companhias aéreas do mundo. Já são mais de 500 franqueados pelo Brasil, além de unidades digitais em oito países, incluindo Estados Unidos, Portugal e Dinamarca. Com dois modelos de negócio, loja física e home office, oferece desde passagens aéreas até pacotes de viagens, locação de veículos e seguro. Em 2024, a rede faturou R$ 180 milhões e projeta alcançar R$ 200 milhões este ano, com 620 operações.
Aos 18 anos, Joelma deixou Nanuque, cidade de 35 mil habitantes no interior de Minas Gerais, para cursar Administração em Belo Horizonte. Com o intuito de pagar as despesas, deu os primeiros passos no empreendedorismo vendendo bijuterias e bolsas: visitava lojas de bairro, deixava peças em consignação, abordava mulheres em pontos de ônibus e oferecia os produtos aos colegas da faculdade. “Aprendi a ouvir o cliente, negociar, lidar com frustrações e seguir em frente.”
Diante da necessidade de uma renda maior migrou para o mercado formal, mesmo sabendo que seria provisório. “Ainda sonhava em ter meu próprio negócio”, conta. Ainda assim, o período como funcionária foi essencial: desenvolveu habilidades de liderança, comunicação e gestão de pessoas, além de entender os processos que sustentam uma companhia.
Mas a transição definitiva para a vida empreendedora veio após um trauma. Depois de ser vítima de um assalto enquanto trabalhava, a mineira enfrentou um processo depressivo profundo, que a fez repensar tudo. “Às vezes, é na dor que reencontramos o caminho”, diz. Ela deixou a antiga profissão e foi em busca de um novo sentido.
A transformação começou em meados de 2010, quando conseguiu uma vaga em uma agência de turismo, mesmo sem formação na área. Foi ali, ajudando clientes a realizar o sonho de viajar, que descobriu seu propósito. Em 2011, conheceu Henrique Mol, hoje seu marido e sócio. Na época, ele estava iniciando a criação da Encontre Sua Viagem, e Joelma topou entrar no projeto. “Acreditei em algo que ainda era só uma ideia, mas com muito potencial”, lembra.
A partir de então, participou ativamente da construção da operação: dos primeiros cadastros e atendimentos à estruturação da gestão interna, passando pelo treinamento de franqueados e pela definição da cultura organizacional. “Foi um período intenso, de trabalho em todas as áreas. Já lavei muito banheiro e fiz muito cafezinho por aqui.”
Ela também lembra da fase de crescimento, quando os clientes começaram a surgir. “Estava grávida do meu primeiro filho e, muitas vezes, saía de madrugada com o Henrique para fazer a emissão manual das passagens. Não havia estrutura, nem equipe.”
Nem tudo foi fácil. No começo, a falta de processos bem definidos gerou retrabalho e desperdício de energia. Além disso, confiar nas pessoas erradas trouxe prejuízos e frustrações. “Se pudesse voltar no tempo também teria estruturado uma governança sólida desde o início. O que não se mede, não se gerencia – e no empreendedorismo, cada erro custa caro”, diz Joelma. No entanto, reforça que tudo virou aprendizado.
Ela também amadureceu como líder. “Liderar não é mandar, é servir. Estar à frente quando tudo dá certo, mas principalmente quando as coisas desandam. Aprendi a ouvir mais, a confiar no time e a desenvolver pessoas. Também entendi que o sucesso vem da consistência, não da velocidade, e que cultura não se impõe, se vive.”
Na visão da empresária, o sucesso da rede está baseado em três alicerces: cultura, propósito e pessoas. “Sempre tivemos clareza do nosso porquê: transformar vidas com o turismo. Mantivemos a disciplina mesmo sem retorno imediato e criamos uma filosofia de dono, na qual cada franqueado sente que faz parte de algo maior, com uma equipe comprometida e alinhada.”
A rotina de Joelma é intensa – e exige planejamento. Mãe de Bernardo e Ana Luiza, de 10 e 6 anos, aprendeu que equilíbrio não significa fazer tudo ao mesmo tempo, e sim estar presente no que realmente importa em cada momento. “Delegar, confiar, respirar – e seguir”, afirma. Nesse processo, ressalta a importância de dizer não, de valorizar o tempo com a família e de evitar cobranças excessivas. “Pedir ajuda também é um ato de força.”
Conciliar os papéis trouxe uma visão mais sensível e assertiva sobre suas escolhas. “A maternidade me ensinou paciência, resiliência e a valorizar os pequenos momentos. O casamento reforçou o valor do diálogo, do apoio mútuo e da verdadeira parceria. Já o cargo de CEO trouxe visão estratégica, coragem para decidir e responsabilidade diante de um time que confia em mim.”
Com essa trajetória, aposta no exemplo para inspirar outras mulheres a empreender. “Nunca deixe que ninguém diminua sua voz ou sonho. O caminho é difícil, mas também realizador. O mundo precisa da força das mulheres – e o seu lugar é onde quiser estar.”