Depois de ser demitido do telemarketing, ele apostou em franquias e fará R$ 20 milhões com o sol

A história do empreendedor Allex Gomes é parecida com a de muitas pessoas, principalmente do Nordeste do país, que fizeram um êxito a São Paulo para trabalhar.

Natural do Ceará, ele começou a vida profissional como operador de telemarketing no seu Estado natal. Em meados de 2014, porém, uma crise acabou atingindo o mercado de telecomunicação, e com isso, vieram as demissões em massa. Gomes foi atingido.

“Na época, eu já era gestor nessa empresa de telemarketing que eu trabalhava”, diz. “Como um conhecido sabia disso, me convidou para assumir um cargo de analista no Habib's em Ribeirão Preto”.

Gomes não pensou duas vezes e partiu para São Paulo. No restaurante de comida árabe Habib's, aprendeu sobre gestão, mas principalmente, sobre franquias.

“Me encantei pela operação mais robusta, várias lojas, cozinhas centrais”, afirma. “Começou a despertar o interesse em mim um interesse sobre franquias. E comecei a estudar e entender mais desse mercado”.

Dali, resolveu empreender. Abriu um restaurante que quebrou em poucos meses, mas que o ajudou a perceber os desafios e os erros que não deveriam ser cometidos. Voltou a trabalhar para terceiros, numa holding de franquias. Saiu para empreender novamente, dessa vez com franquias. Criou, junto com um ex-colega, a License, uma franqueadora cujo principal produto é uma loja para instalação de painéis de energia solar chamada Power Mais. No ano passado, faturou 15 milhões de reais, valor que deve crescer 30% neste ano.

A aposta está atrelada ao crescimento do setor de energia solar nos últimos anos no Brasil. Só no último ano, foram instalados 625.000 sistemas fotovoltaicos, um crescimento de 40% em relação a 2022.

Como a License nasceu e qual é a sua estrutura

Na holding de franquias em que trabalhou por três anos, Gomes se especializou no universo de franquias. Quando saiu da empresa, em 2020, se juntou a outro colega para criar a License.

O primeiro projeto na nova empresa foi uma franquia financeira de crédito, a Geo Credi GNK, para empréstimos e financiamentos, hoje com 200 franqueados. Foi quando clientes começaram a procurar a empresa para financiar projetos solares que surgiu a ideia de atuar, também, com essa área. Nascia aí a Power Mais, principal produto da rede.

Hoje, a empresa de venda de projetos de energia solar tem 160 unidades franqueadas. A grande parte é sem lojas físicas, apenas com uma estrutura interna para apoiar o vendedor. Na prática, o franqueado vende o projeto de energia solar, que é instalado por empresas parceiras.

“Compramos o kit fotovoltaico de empresas que fazem importação da China, que hoje produz 99% do que está no mercado”, diz Gomes. “A gente fatura diretamente para o cliente”.

Em 2022, surgiu a Seu Istok, uma rede de minimercado autônomo no formato de containers, com foco em condomínios residenciais, com 100 unidades. A Inter Rural veio logo em seguida, em 2023. Trata-se de uma franquia focada no meio agro para comercialização de insumos agrícolas, energia solar e soluções financeiras. O grupo pegou um pouco das marcas que já administrava e criou uma nova empresa focada em um nicho pouco explorado, que hoje são mais de 50 unidades vendidas.

Também em 2023 nasceu a Geo Credi Seguros, uma franquia de corretora totalmente focada em seguros e que já conta com 10 unidades. E em janeiro deste ano nasceu a franquia Peg Monte Festa, focada no mercado de festas infantis, já com duas unidades vendidas.

Atualmente o grupo License soma mais de 500 franqueados espalhados pelos quatro cantos do Brasil. A expectativa é alcançar 20 milhões de reais este ano em receitas, e um crescimento de 33% no número de unidades comercializadas.

Quer dicas para decolar o seu negócio? Receba informações exclusivas de empreendedorismo diretamente no seu WhatsApp. Participe já do canal EXAME Empreenda

Como a empresa quer crescer

O foco da License neste ano será o aumento de receita nas unidades franqueadoras que já existem. Ou seja, a ideia é aumentar o portfólio de produtos e, consequentemente, o faturamento nas lojas que já estão abertas.

“Queremos crescer este ano não tanto pela expansão em novas unidades”, afirma Gomes. “O nosso crescimento de lojas é orgânico. Investimos mesmo para termos bons e novos produtos e crescer a receita por aí”.

Para os próximos dois anos, porém, há planos de abrir duas redes de franquias, uma no setor de alimentação e outra na área de saúde.

Quais são os desafios da empresa

Há, claro, ainda desafios no caminho.

“Precisamos passar a barreira dos 1.000 franqueados, e para isso, tenho que trabalhar melhor a cultura e governança das nossas empresas”, diz. “Mas me vejo como um caso de superação e força de vontade clássica: sem dinheiro, sem garantias e sem medo de errar fui lá e fiz com todo a minha resiliência e paixão pelo mundo dos negócios”.

No caso da Power Mais, dois pontos ainda estão no radar de desafios a serem superados. Um é da própria popularização do setor. “Hoje está fácil trabalhar com energia solar”, afirma Gomes. “Energia solar não é tudo igual, mas muitas pessoas ainda não estão cientes disso. A guerra de preço ainda é um problema, que estamos conseguindo driblar bem”.

O outro ponto é técnico. Como há muitos pedidos, muitas vezes as companhias elétricas não conseguem avaliar todos os projetos para aprovar a integração com a rede elétrica. Ou então, não aceitam o projeto.

Apesar disso, a empresa é a “menina dos olhos” da rede. Um fator ajuda a explicar isso: a procura por esse serviço deu um boom no Brasil nos últimos anos. Só no ano passado, cresceu 40% em relação ao ano anterior. Foram instalados 625.000 sistemas fotovoltaicos. Energia é o que não falta para o empresário seguir crescendo.