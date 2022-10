Depois de faturar R$ 1,53 bilhão, Hortifruti Natural da Terra inaugura sua 80ª unidade

A Hortifruti Natural da Terra anunciou nesta sexta-feira, 28, a abertura de sua primeira unidade em Búzios, no Rio de Janeiro. Com mais de 1,2 mil metros quadrados, a nova unidade teve um investimento de R$ 6,8 milhões. Com essa inauguração, a rede totaliza 80 lojas próprias no Brasil.

“Fico muito feliz em ver a marca se instalando em Búzios e gerando uma centena de empregos diretos para a região, além de trazer para o público local e visitantes produtos frescos de qualidade com a facilidade do delivery, através de variados canais”, diz Fábio Amorim, CEO da Rede Hortifruti Natural da Terra.

Em 2021, a receita líquida foi de R$ 1,53 bilhão. Em agosto do ano passado, a rede foi comprada pela Americanas S.A. por R$ 2,1 bilhões.

A rede tem atualmente mais de 500 fornecedores, 8 mil colaboradores e recebe cerca de 1 milhão de clientes mensalmente.

A loja oferece produtos variados, como frutas, legumes e verduras e também tem açougue, com cortes nobres, com opções de cortes de carne congelados bovinos, suínos, ovinos, peixes e frango. Outro ponto forte é a padaria, com pães variados assados no próprio local, além dos produtos marca própria da rede.

O espaço também conta com a Estação Natural que oferece saladas, sanduíches, cafés e sushis, além da seção “Cortadinhos”, com produtos já cortados e embalados, como legumes, frutas e verduras para receitas, ou simplesmente para facilitar o consumo no dia a dia.

E-commerce

Junto com a nova loja, o e-commerce da rede Hortifruti Natural da Terra passa a atender a região. Os clientes poderão fazer compras na loja física, pelo site da rede, pelo WhatsApp ou pelos marketplaces iFood e Rappi. Os pedidos realizados até às 17h podem ser entregues no mesmo dia.

Atualmente, as vendas por canais digitais representam 16% do faturamento da empresa.

"Nos últimos anos, traçamos objetivos e conectamos diversas áreas para aprimorar os canais de compra online e a experiência do cliente com a marca, e estaremos cada vez mais presentes na vida do consumidor, oferecendo produtos que favoreçam o hábito de uma alimentação saudável e de qualidade", diz Amorim.

Como o negócio foi criado

Em 1989, a marca deu início a um novo segmento de varejo no Brasil: o hortifrutigranjeiro. Foi com essa ideia de negócio que os amigos capixabas Gilberto Lopes e Tadeu Fachetti decidiram transformar em realidade.

A primeira loja foi inaugurada em Colatina, no interior do Espírito Santo, para oferecer às pessoas uma nova forma de comprar frutas, legumes e verduras.

Levando na bagagem a experiência de atuar no setor, eles decidiram trabalhar com os pequenos produtores e fornecedores, desde a montagem até reposição das bancas.

O modelo de negócios funcionou e, no ano seguinte, a segunda unidade foi aberta no Rio de Janeiro. Em 1997, já eram nove lojas no estado do Rio de Janeiro.

Atualmente, a Hortifruti é a maior rede varejista de hortifrutigranjeiros do Brasil. A rede conta com uma frota própria com 196 veículos que transportam 60 mil toneladas de frutas, legumes e verduras todos os meses, do campo às bancas em até 24 horas, em dezenas de lojas no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo.

