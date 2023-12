Depois das perdas em 2022: veja os bilionários mais ganharam dinheiro em 2023

Se o ano de 2022 foi de amargar para os bilionários de tecnologia, 2023 vai deixar um gosto bem diferente. Os fundadores de algumas das big tech mais famosas do mundo lideram a lista de quem mais ganhou dinheiro ao longo dos últimos 12 meses.

Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Larry Page e Steve Ballmer são os cinco no topo do ranking e acumulam, juntos, ganhos de US$ 337, 5 bilhões, segundo estimativa do índice de bilionários da Bloomberg. Em reais, o valor equivale a 1,6 trilhão.

Dono da Tesla e do Twitter, Musk é quem mais foi impactado pela mudança dos ventos. Em 2022, ele viu a fortuna diminuir em mais de US$ 110 bilhões e perdeu o posto de homem mais rico do mundo, cenário oposto ao atual.

Saiba quem são os cinco bilionários que mais ganharam dinheiro em 2023

Elon Musk - Fortuna de US$ 232 bilhões

A fortuna do bilionário americano acumula ganhos de US$ 94,9 bilhões em 2023. A alta está conectada com os resultados financeiros que a Tesla apresentou ao longo do ano. As ações da montadora avançam mais de 120% no ano e têm impulsionado o patrimônio do executivo.

De acordo com dados de mercado, ele possui 13% das ações da companhia, além de milhões em “stock options”, que é a opção dada por uma empresa a seu empregado para comprar futuramente as ações por um valor previamente fixado.

O patrimônio de Musk soma a participação na empresa de foguetes SpaceX, da qual detém 42% das ações, e na plataforma Twitter, além de negócios como a The Boring Company e a startup X.AI.

Mark Zuckerberg - Fortuna de US$ 128 bilhões

O patrimônio do co-fundador do Facebook avançou em US$ 82,2 bilhões e garantiu o retorno de Zuckerberg à lista das 10 pessoas mais ricas do mundo. Em 2022, ele terminou o ano na 25ª posição, depois de ver as ações da Meta desvalorizarem em cerca de 50%.

Este ano, os papéis da holding no comando do Instagram, Facebook e WhatsApp registram mais de 170% de alta. Os novos patamares seguem os ganhos com receita com publicidade, iniciativas em busca de ganho em eficiência e os investimentos em Inteligência Artificial, tecnologia que dominou as conversas em 2023.

Jeff Bezos - Fortuna de US$178 bilhões

Fundador da Amazon e da Blue Origin, Bezos voltou à terceira posição entre os mais ricos do mundo e registra uma evolução do patrimônio de US$ 71,2 bilhões, impulsionada pelos melhores resultados da varejista. O bilionário detém 10% das ações da companhia.

Para chegar aos valores, a Bloomberg usou uma estimativa para precificar a Blue Origin, empresa em que Bezos é o único dono, e o Washington Post, veículo adquirido em 2013 pelo executivo.

Larry Page - Fortuna de US$128 bilhões

Co-fundador do Google, empresa da holding Alphabet, Page viu os dígitos da conta bancária aumentarem em US$ 44,7 bilhões. Ele detém 6% das ações da big tech, cujos ativos apresentaram alta superior a 60%.

O bilionário tem investimentos em empresas de exploração espacial, mineração de asteroides e carros voadores.

Steve Ballmer - Fortuna de US$ 130 bilhões

Proprietário do time de basquete Los Angeles Clippers, Ballmer é ex-CEO da Microsoft e o maior acionista individual da companhia, com 4% de participação. O seu patrimônio está estimado em US$ 130 bilhões, após aumento de US$ 44,5 bilhões ao longo dos últimos meses.

As 10 pessoas mais ricas do mundo

1 Elon Musk - US$ 232 bilhões

2 Bernard Arnault - US$ 179 bilhões

3 Jeff Bezos - US$178 bilhões

4 Bill Gates - US$ 140 bilhões

5 Steve Ballmer - US$ 130 bilhões

6 Mark Zuckerberg - US$ 128 bilhões

7 Larry Page - US$128 bilhões

8 Larry Ellison - US$ 124 bilhões

9 Sergey Brin - US$ 121 bilhões

10 Warren Buffett - US$ 120 bilhões