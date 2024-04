Depois da Shopee, Amazon anuncia primeiro centro de distribuição no Rio Grande do Sul

A Amazon inaugurou nesta semana seu primeiro centro de distribuição no Rio Grande do Sul, o 10º galpão no Brasil. A unidade localizada em Nova Santa Rita é a primeira no país que opera varejo e marketplace de forma conjunta. O local, que até então armazenava apenas produtos vendidos e enviados pela Amazon, vai receber também produtos de vendedores parceiros.

“O Rio Grande do Sul é o primeiro estado com esse formato e tem uma localização estratégica para a Amazon. A região Sul é a terceira maior em demanda de consumo e em quantidade de vendedores parceiros”, explica Ricardo Garrido, diretor de Marketplace da Amazon Brasil.

O movimento da gigante do e-commerce está em linha com outras concorrentes no Brasil. O Mercado Livre anunciou que vai investir R$ 23 bilhões na operação brasileira. Serviços financeiros, tecnologia e logística serão destino principal do aporte no país. Já o marketplace asiático Shopee abriu no último mês seu primeiro centro de distribuição no Rio Grande do Sul, o segundo neste ano e o 11º no Brasil.

O objetivo das varejistas digitais é simples: aprimorar a rede logística para atender de forma mais rápida clientes e vendedores parceiros no marketplace.

"Com o novo centro de distribuição, milhares de vendedores locais poderão começar a operar no programa FBA, que oferece entregas mais rápidas e gratuitas aos clientes Amazon Prime sem valor mínimo", explica Garrido.

Os testes para a implementação da operação conjunta começaram em julho de 2023. Cerca de 41 vendedores parceiros já estão com os produtos alocados no centro de distribuição de Nova Santa Rita.

"Mais de 2 mil vendedores parceiros na região Sul ainda podem começar a operar no programa", diz o diretor.

Hoje a Amazon realiza entregas em um dia útil para mais de 200 cidades e em até dois dias úteis para mais de 1.300 cidades, atendendo 100% dos municípios brasileiros. Além dos 10 centros de distribuição, a empresa conta com 64 estações de entrega no Brasil.

“Nós temos um compromisso de longo prazo com o Brasil e essa expansão faz parte dos nossos esforços para democratizar o FBA – Logística da Amazon entre os vendedores parceiros e entregar cada vez mais rápido para nossos clientes”, diz o diretor.

