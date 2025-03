Demitido, ele criou sozinho um negócio de R$ 15 milhões no agro

A história da TBDC começa com uma demissão inesperada. Paulo Castro, um paranaense que trabalhava em um emprego estável no setor agropecuário, viu sua carreira virar de cabeça para baixo.

Para muitos, isso poderia ser um obstáculo, mas para Castro foi o ponto de partida para uma guinada no campo do empreendedorismo — e, por isso, ele é um exemplo da resiliência e força de vontade comuns aos bons empreendedores.

Em 2018, Castro fundou a TBDC em Nova Mutum, uma das principais fronteiras agrícolas do Mato Grosso. Hoje, está à frente de uma das empresas de maior crescimento do Brasil.

Em 2024, a empresa figurou no ranking EXAME Negócios em Expansão, revelando uma receita operacional líquida de 15 milhões de reais em 2023, com uma alta de 117%. Isso colocou a TBDC no 34º lugar entre as empresas de maior crescimento na faixa de 5 a 30 milhões de reais.

Com uma proposta de transformar o agronegócio por meio da tecnologia, a TBDC já impacta mais de 450 empresas e atende 15 mil produtores rurais, consolidando seu nome no Brasil e no exterior.

O Impulso Inesperado

Após 20 anos no setor agropecuário, Castro decidiu criar a TBDC. Antes disso, foi gerente de TI em uma grande fazenda, onde sugeriu à empresa a criação de uma startup de tecnologia voltada para o agro. Quando a proposta foi rejeitada pela nova diretoria, ele percebeu que a hora de empreender tinha chegado. Em 2018, fundou a TBDC com o objetivo de desenvolver soluções simples e eficazes para o campo.

“Percebi que não havia nada no mercado que atendesse de forma simples as necessidades dos produtores e das empresas que os atendem”, conta Castro. Foi dessa percepção que ele fundou a TBDC, focando em criar ferramentas para otimizar processos no agro, ainda dependente de soluções antigas e complexas.

Soluções que Facilitam o Agro

A missão da TBDC sempre foi clara: facilitar a vida dos produtores rurais, consultores agronômicos e distribuidores de insumos. Nos primeiros dias, lançaram o TBDC Produtor, um aplicativo simples para gestão de lavouras. Ele permitia monitorar as atividades do campo em tempo real, sem depender da internet. A ideia era tornar as informações acessíveis, independentemente da situação no campo.

Com o tempo, a empresa expandiu suas soluções. O TBDC Consultoria, um sistema para consultores agronômicos, foi criado para facilitar o registro de visitas e o planejamento de safras. A plataforma também gera relatórios em tempo real, melhorando a comunicação no campo.

Outro grande passo foi o TBDC Agro CRM, um software voltado para a gestão de clientes como distribuidores e fabricantes de insumos agrícolas. Ele ajuda esses profissionais a gerenciar a carteira de clientes, agendar visitas e gerar relatórios para decisões estratégicas.

A Cultura da TBDC: "Tire a Bunda Da Cadeira"

O nome da empresa, TBDC, não é apenas uma sigla. É um reflexo da filosofia de ação que permeia a cultura da empresa. “Sempre que alguém na nossa equipe está com dúvida sobre qual caminho seguir, lembramos dessa filosofia: agir e não esperar. É isso que nos impulsiona e nos faz crescer”, afirma Castro. O significado para a sigla (Tire da Bunda Da Cadeira) surgiu durante uma conversa com um cliente e foi adotado como lema. Ele simboliza a importância de agir hoje, sem esperar pelo amanhã.

A TBDC promove um ambiente de trabalho colaborativo, onde as ideias são compartilhadas e a palavra-chave é “fazer acontecer”. Esse foco na execução e o espírito empreendedor de Castro foram cruciais para o rápido crescimento da empresa, que busca expandir ainda mais em 2024.

Crescimento Rápido: Expansão Nacional e Internacional

A TBDC não cresceu apenas no Brasil. Hoje, a empresa está presente em seis países, incluindo Bolívia, Uruguai, Paraguai, Argentina, México e até na África. No Brasil, atende mais de 450 empresas, com 12 mil usuários diários e 15 mil produtores rurais.

A empresa continua a evoluir suas soluções, incorporando inteligência artificial para gerar insights mais precisos e facilitar a tomada de decisões. “Hoje, temos uma plataforma que não só facilita a gestão da lavoura, mas também oferece ferramentas para o mercado de insumos e distribuidores”, comenta Castro.

Tecnologia no Agro: Soluções Simples para Desafios Complexos

As plataformas da TBDC se destacam pela simplicidade e pela capacidade de se adaptar ao campo, mesmo nas regiões mais remotas. O TBDC Produtor, por exemplo, foi desenvolvido para monitorar as lavouras sem precisar de internet. Em áreas com conectividade limitada, o aplicativo permite registrar dados sobre clima, condições das plantas, movimentação de estoque e pragas, tudo em tempo real.

Outro grande destaque é o lançamento do Seu Irai, uma ferramenta de inteligência artificial que melhora a interação com os dados agrícolas, permitindo decisões mais rápidas e assertivas.

A Retenção de Talentos e a Cultura da TBDC

A TBDC também se destacou na retenção de talentos durante a pandemia, quando a competição por programadores aumentou. Castro conseguiu criar um ambiente onde os profissionais se sentem valorizados e parte do crescimento da empresa. "Criamos um ambiente colaborativo e com oportunidades de crescimento rápido. A nossa cultura de ação, de ‘tirar a bunda da cadeira’, faz toda a diferença", explica Castro.

A empresa também apostou no trabalho remoto e no modelo híbrido, o que possibilitou a integração de profissionais de diferentes partes do Brasil e até de outros países. Hoje, a maior parte dos programadores da TBDC trabalha remotamente, o que tem contribuído para o aumento da produtividade e inovação.

O Futuro da TBDC: Expansão e Inovação

Para 2025, a TBDC tem a meta de crescer 100% em relação ao ano anterior. A empresa investe constantemente em novos recursos, como melhorias no TBDC Agro CRM e TBDC Consultoria, além de um projeto de Força de Vendas para otimizar a gestão de vendas.

A TBDC também está desenvolvendo a TBDC Academy, uma plataforma de treinamento para seus clientes, garantindo que eles aproveitem ao máximo as soluções da empresa.

Com planos de expansão e inovação, a TBDC busca consolidar seu papel como líder no setor de tecnologia para o agronegócio, e seu crescimento mostra que, quando se "tira a bunda da cadeira", grandes oportunidades surgem, mesmo nos momentos de maior adversidade.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

