Demitido aos 40, ele investiu indenização de cinco dígitos em sua startup

Quando foi demitido em 2022 de uma empresa de tecnologia apoiada por private equity, Sam Perry considerou seguir o caminho tradicional para executivos que buscam reposicionamento no mercado: investir em um MBA.

Em vez disso, decidiu aplicar sua indenização, de cinco dígitos, na criação de uma startup.

Dois anos depois, vendeu o negócio a um concorrente e assumiu o cargo de vice-presidente de grupo em uma empresa global de software. As informações foram retiradas de Business Insider.

MBA como atalho corporativo

Formado em Sports and Business Management em 2005, Perry construiu carreira em grandes organizações. Trabalhou três anos na Anheuser-Busch e quase nove na FedEx, onde afirma ter aprendido os fundamentos de gestão. Em 2021, ingressou na G-P, empresa de tecnologia de RH financiada por private equity.

Durante esse período, iniciou como projeto paralelo um marketplace de tecnologia de RH. A iniciativa tinha caráter experimental, voltado ao aprendizado.

Em outubro de 2022, sua equipe recebeu um importante prêmio do setor. Um mês depois, ele foi demitido.

Diante do desligamento, passou a avaliar o uso da indenização. Harvard e Wharton estavam entre as primeiras opções consideradas. Programas de dois anos superavam US$ 100 mil anuais, valor significativamente superior ao recebido na rescisão e sem garantia de recolocação ao final.

“Eu via o MBA como um atalho para chegar ao topo do mundo corporativo”, afirmou. Ainda assim, começou a questionar se, após 15 anos de experiência, o investimento traria retorno proporcional.

A lógica financeira por trás da decisão

Um amigo da família sugeriu alternativa diferente. Em vez de direcionar recursos para um diploma, poderia investir na própria empresa. O custo seria uma fração de um MBA e o aprendizado ocorreria na prática.

Perry decidiu aplicar cerca de um quinto da indenização para estruturar o negócio. Utilizou tecnologias prontas para reduzir despesas e recorreu a cursos gratuitos online, inclusive do MIT, para fazer ajustes na plataforma.

Sob a ótica de finanças corporativas, a decisão envolveu análise de risco e retorno. O MBA representava alto desembolso, retorno incerto e dependência futura do mercado de trabalho. A startup exigia capital inicial menor e oferecia potencial de geração de valor próprio.

Aprendizado em execução real

A empresa, chamada Ensemble, foi lançada no fim de 2022. O modelo inicial consistia na venda de acesso ao marketplace. Posteriormente, o negócio pivotou para a intermediação direta de software de RH para clientes.

Perry afirma que a experiência ampliou sua compreensão sobre marketing, produto, contratação e vendas. “Nada se compara a sentar sozinho com seu laptop e ligar para estranhos para convencê-los a comprar algo que você construiu”, disse.

No verão de 2024, a Ensemble foi adquirida por um concorrente. O episódio consolidou sua experiência em ciclo completo de criação e venda de empresa.

