Deloitte fará sua maior reestruturação em 10 anos, diz Financial Times

A Deloitte lançou a maior reestruturação de suas operações globais em dez anos, de acordo com relatório divulgado pelo Financial Times. A empresa tem como objetivo economizar despesas e simplificar a organização em face de uma desaceleração prevista no mercado, acrescentou o documento.

Como parte do plano, as principais unidades de negócios da Deloitte serão reduzidas a quatro - auditoria e garantia; estratégia, risco e transações; tecnologia e transformação; e impostos e jurídico - das cinco que a empresa tem desde 2014

A reportagem acrescentou que "ainda não foi definido um valor de economia" para esse movimento e que o CEO da companhia, Joe Ucuzoglu, disse aos parceiros em um e-mail que o plano "liberaria" mais funcionários para trabalhar com os clientes em vez de gerenciar a equipe internamente. A empresa tem mais de 455 mil funcionários.

As receitas globais da Deloitte aumentaram 15%, chegando a US$ 65 bilhões em seu último ano fiscal, consolidando sua posição como a maior das quatro grandes empresas de auditoria do mundo, as chamadas Big Four (Ernst & Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers e KPMG).

No Reino Unido, pela primeira vez desde 2020, o setor de auditorias não vai registrar crescimento. Com isso, a unidade britânica da Deloitte cortou 900 vagas nos últimos meses, segundo o portal Financial News London.

A reestruturação segue a decisão de Ucuzoglu de não seguir a rival EY na tentativa de dividir sua empresa entre consultoria e auditoria. Espera-se que a nova estrutura esteja em vigor até junho de 2025, de acordo com e-mail enviado aos sócios, segundo relatório do FT.