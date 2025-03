Delas Day reúne 4 mil mulheres e lança caravana de crédito para empreendedoras

Nos dias 26 e 27 de março, o Bosque Expo, em Campo Grande (MS), recebeu uma das maiores iniciativas de empreendedorismo feminino do país: o Delas Day. Promovido pelo Sebrae, o encontro reuniu mais de 4 mil participantes, oferecendo uma programação diversificada com palestras, oficinas e debates para quem deseja iniciar ou expandir um negócio.

Autoridades como o governador Eduardo Riedel e a prefeita Adriane Lopes prestigiaram o evento, destacando a relevância do apoio às mulheres que atuam no setor empresarial. O Mato Grosso do Sul é o segundo estado com maior número de empreendedoras no Brasil, reforçando a necessidade de incentivos para esse público.

Caravana Sebrae Delas amplia acesso ao crédito

Um dos pontos altos do Delas Day foi o lançamento da Caravana Sebrae Delas, voltada à facilitação de crédito para mulheres. Durante o evento, foi formalizado o primeiro empréstimo da iniciativa, concedido à empresária Nilza Ferreira Pires, proprietária da Gringa Modas. O financiamento foi viabilizado pela linha Fampe Mulheres, do Sicredi.

O Fampe completará 30 anos em 2025, tendo impulsionado mais de 636 mil operações, com um montante superior a R$ 34,7 bilhões em crédito. Com o programa Acredita Delas, essa linha passa a oferecer 100% de garantia para negócios liderados por mulheres, tornando o processo de obtenção de recursos mais acessível.

A proposta visa fortalecer a autonomia financeira feminina, aproximando empreendedoras das instituições bancárias. Para a diretora financeira do Sebrae, Margarete Coelho, a segurança no acesso ao crédito é essencial: “Queremos transformar o pedido de um empréstimo em um passo rumo à realização de sonhos. Para isso, oferecemos não apenas financiamento, mas também acompanhamento e capacitação.”

Experiências inspiradoras de grandes nomes

A programação contou com palestrantes de destaque. A jornalista e influenciadora Maria Cândida abordou a Economia Prateada, ressaltando que o público 60+ movimenta mais de R$ 2 trilhões anuais globalmente. Para ela, a longevidade deve ser encarada como oportunidade e não como limitação.



Outro nome de peso foi a atriz e apresentadora Mariana Rios. Ela emocionou a plateia ao falar sobre autoestima, resiliência e construção de identidade feminina no universo profissional. Mariana, que no começo deste ano publicou um vídeo criticando a pressão da sociedade sobre as mulheres para engravidar, afirmou que a retomada da autoconfiança foi essencial para superar estigmas e ressignificar sua trajetória.

A especialista em marketing digital Camila Renaux trouxe dicas práticas para quem deseja se destacar nas redes sociais. Em sua palestra “Conteúdo de valor que vende”, explicou como storytelling, funil de vendas e análise de dados podem transformar seguidores em clientes.

Já a empresária Ana Hickmann, referência no setor de moda e beleza, compartilhou os desafios de gerir sua marca. Para ela, a liderança feminina exige estratégia, capacitação e planejamento, além de coragem para enfrentar obstáculos.

Encerrando o evento, Carol Paiffer, CEO da Atom S/A, abordou a importância da independência financeira. Para a executiva, ter controle sobre o dinheiro é um passo decisivo para transformar vidas.

Reconhecimento ao empreendedorismo feminino

O Sebrae também aproveitou a ocasião para anunciar a nova edição do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025, que valoriza histórias inspiradoras de empreendedoras brasileiras. As categorias incluem MEI, produtora rural, ciência e tecnologia, negócios internacionais e pequenos negócios.

Desde sua criação em 2004, mais de 100 mil mulheres participaram da premiação, e cerca de 200 foram reconhecidas por seus projetos inovadores. As inscrições estarão disponíveis em breve no site do Sebrae.

Legado do Delas Day



O Delas Day deixou um impacto positivo, promovendo conexões, aprendizado e oportunidades. O evento mostrou que, quando mulheres se apoiam, compartilham experiências e fortalecem suas redes, novas possibilidades surgem — não apenas para elas, mas para toda a sociedade.