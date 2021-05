Deezer anuncia investimento na startup de música ao vivo Dreamstage

A empresa de streaming de aúdio Deezer, anuncia o investidor fundamental para a Dreamstage , uma startup de streaming de música ao vivo com sede nos Estados Unidos. O novo investimento permitirá à empresa americana acelerar significativamente seu crescimento e expandir suas operações.

"Não divulgamos os detalhes financeiros do negócio, mas estamos nos tornando um investidor fundamental da Dreamstage e teremos dois lugares no conselho. A empresa está crescendo rapidamente e possui um modelo de negócios altamente complementar ao nosso. Também vamos construir ferramentas para ajudar os artistas a fazerem suas carreiras, conectando-se de perto com seus fãs por meio de apresentações ao vivo e online e de seu catálogo", diz Stefan Tweraser, chefe da divisão Deezer X em entrevista à EXAME.

Segundo a empresa, a tecnologia da Dreamstage já entregou mais de 50 shows ao vivo desde o lançamento. Isso trouxe uma experiência de música ao vivo para músicos de meios para gerar renda durante a pandemia. A Dreamstage também oferece aos artistas a oportunidade de ir além da venda de ingressos e patrocínios de marcas através da venda de merchandising, experiências VIP e arrecadação de doações. A plataforma é configurada para o longo prazo, desenvolvendo “Live Music Video” (vídeo de música ao vivo) como um novo formato de entretenimento, oferecendo oportunidades de transmissão simultânea para shows presenciais quando as apresentações ao vivo começarem novamente.

O investimento da Deezer vai ajudar a acelerar o lançamento do produto da Dreamstage, expandir sua gama de conteúdo e aumentar a sua participação no mercado. As empresas também vão olhar para novas oportunidades a partir da maneira como os fãs de música podem se beneficiar dos recursos de streaming.

“Dreamstage e Deezer compartilham uma visão de apoiar talentos em uma ampla variedade de gêneros. Os shows ao vivo oferecem aos músicos oportunidades cruciais de receita durante esses tempos desafiadores. Isso se alinha muito com nossa missão de conectar artistas com seus fãs por meio de nossos projetos originais, sessões gravadas e conteúdo editorial ”, afirma o presidente da Deezer, Hans-Holger Albrecht.

Sobre a Dreamstage

A Dreamstage é liderada por seus três fundadores: o CEO Thomas Hesse (ex-presidente da Sony Music para Global Digital Business e vendas/distribuição nos EUA), o CTO Scott Chasin (empreendedor em série com um histórico de sucesso na fundação e crescimento de startups, incluindo ProtectWise e MX Logic) e o Diretor Artístico Jan Vogler (violoncelista internacionalmente conhecido e diretor do Festival de Música de Dresden).

“A Dreamstage está se desenvolvendo rapidamente como um player premium líder no próspero negócio de shows de streaming, criando momentos únicos para artistas e fãs se conectarem por todo o globo. Estamos entusiasmados em unir forças com a Deezer, que compartilha nossa visão de inovar e investir nesta nova oportunidade. Juntos, nós iremos nutrir e propagar o emergente formato de “Live Music Video” e ajudar os artistas a crescer e encantar o público virtual em todo o mundo. Estamos entusiasmados e honrados em transformar a música ao vivo, a longo prazo, tendo a Deezer como um parceiro empreendedor visionário”, disse Thomas Hesse, CEO da Dreamstage.

Negócios da Deezer

Em 2020 a empresa viu muitas pessoas recorrerem à música e aos podcasts. "A Deezer continuou a aumentar as receitas e nossa base de assinantes no ano passado, e fez uma série de grandes negócios, incluindo a TV Azteca no México. Essa tendência continuou neste ano e nossa parceria com a Globoplay é o melhor exemplo. Este ano, estamos procurando acelerar nosso crescimento significativamente, tanto em termos de assinantes diretos quanto indiretos", diz Tweraser.

O Brasil é o segundo maior mercado da Deezer hoje e o maior em termos de usuários ativos. Por isso, é interesse da empresa garantir que o Dreamstage esteja disponível para artistas e fãs brasileiros o mais rápido possível. "O Brasil é um exemplo perfeito de um país onde os artistas podem se beneficiar enormemente por serem capazes de oferecer eventos ao vivo de qualidade para fãs de todo o país. Isso ajudará a aumentar as receitas dos artistas por meio da venda de ingressos e a criar fontes de receita adicionais, como merchandising. Também trabalharemos com o Dreamstage para incorporar recursos em ambas as plataformas que dêem aos artistas ainda mais controle sobre suas carreiras, permitindo-lhes levar os fãs em uma jornada mais rica e profunda por meio de seu conteúdo".