Decoração na Black Friday 2022: veja onde estão as melhores ofertas

A Black Friday 2022 dá várias opções de desconto para quem quer comprar itens de decoração e deixar a casa mais bonita para as festas de fim de ano.

De fato, a data da Black Friday é muito famosa por causa dos vários descontos em diferentes classes de itens. Sejam computadores, itens de higiene, produtos para bebês e outros: em todas as áreas, surgem descontos relevantes.

E uma das classes de produtos que são destaque nesse período são os itens de decoração Black Friday, como quadros, móveis e outros itens que deixam a casa mais bonita e acolhedora.



Isso é uma grande oportunidade para trocar os itens de casa para o Natal, Ano Novo e para o período de carnaval que surge no início do ano seguinte.

Os compradores que quiserem buscar preços Black Friday possuem várias opções de lojas para escolher, algumas mais gerais e outras voltadas apenas para itens de casa. Confira abaixo as opções com ofertas e promoções:

7 lojas para comprar decoração na Black Friday

Antes de comprar os itens de decoração, vale a pena verificar quais são as principais lojas para fazer esse tipo de compra.

Veja abaixo uma seleção de e-commerces confiáveis:

A Elo7 é uma loja online que vende diversos tipos de produtos, como decoração para casa, itens para casamento e outras celebrações, além de várias outras classes de produtos.

A Tok&Stok é uma loja tradicional no ramo de decoração para casa, possuindo, além de suas lojas físicas, um e-commerce para que o usuário faça compras online.

O Mercado Livre é um marketplace que oferece muitas variedades de produtos por meio de seu site. É preciso, no entanto, verificar se o vendedor possui uma boa avaliação e se tem um histórico positivo na plataforma.

Além disso, o Mercado Livre é uma empresa negociada em bolsa, com seu BDR disponível na B3 para investidores. Isso torna a loja uma opção positiva frente a lojas desconhecidas.

Hometeka é mais uma das opções para quem deseja comprar itens para decorar sua casa. Existem várias opções criativas com designs diferenciados para quem quer personalizar o seu lar.

De fato: apesar de vender itens para construção e reforma de imóveis, a C&C também oferece diferentes possibilidades de itens para decoração. É possível conferir as suas ofertas tanto em suas lojas online quanto em seus estabelecimentos físicos.

A Magazine Luiza é uma empresa que atua tanto com as suas lojas físicas quanto com o seu e-commerce, onde possui um marketplace com diversos vendedores. Além disso, como a Magalu é uma empresa negociada em bolsa, a empresa mais credibilidade ao comprador.

A empresa possui descontos ao longo de todo o mês, fazendo um período de Black November tanto para itens de decoração quanto para outros setores.

A AliExpress comercializa produtos vindos de países orientais, o que faz os seus preços muito competitivos – ainda mais considerando o período da Black Friday 2022.

Entretanto, o comprador precisa ficar atento aos prazos de entrega, que podem ser maiores. Tendo isso em mente, é possível aproveitar as opções disponíveis na loja para decorar a casa.

Principais itens de decoração em oferta na Black Friday

De fato: quando se fala em decoração, são muitas as possibilidades. Por isso, os compradores sempre estão atentos para novas ofertas Black Friday que possam surgir.

Veja abaixo uma lista dos principais itens de decoração em promoção nesse período:

Móveis

Em primeiro lugar, existem vários móveis com desconto Black Friday – seja para a sala, cozinha, quartos e outros cômodos.

E ainda que os móveis possam não ser um item tão óbvio quando se fala em decoração, eles também ajudam a mudar o visual da casa e podem contribuir na composição do ambiente.

É possível, portanto, encontrar sofás, camas, armários, estantes e vários outros itens que podem ajudar a deixar a casa mais aconchegante e bem organizada.

Quadros, Placas e Cartazes

Esses três itens são muito usados nas paredes, para deixar o ambiente ainda mais bonito. Dependendo da preferência de cada um, é possível usar quadros com fotografias ou artes nos mais variados estilos, placas com frases da cultura pop, entre outros.

Almofadas

Almofadas ficam em cima de sofás e camas, e podem ter texturas, cores e tamanhos variados. Podem ter estampas muito variadas, dependendo do gosto do cliente.

Diversos e-commerces de decoração , por exemplo, vendem almofadas personalizadas que conferem muita autenticidade no ambiente do lar nesse período promocional.

Vasos

Os vasos com plantas são opções muito práticas para deixar ambientes com o verde das plantas e deixar a casa mais aconchegante. Existem vasos das mais variadas cores e tamanhos. Alguns, inclusive, já vêm com as plantas, sejam elas naturais ou artificiais.

Luminárias

Por fim, as luminárias têm uma função prática – iluminar o ambiente – e estética, ajudando na composição de luzes e com o próprio design das peças.

Nesse sentido, vale a pena prestar atenção não só no formato, cores e tamanho desse objeto, mas também na iluminação: se a luz será amarela ou branca, qual a intensidade da luz, entre outros pontos fundamentais.

Cuidados para comprar itens de decoração na Black Friday

É preciso ter cuidado na hora de fazer as compras de itens de decoração que muitas pessoas deixam passar despercebido. Veja abaixo:

1. Verifique o tamanho dos itens

Primeiramente, é fundamental considerar o tamanho dos itens na hora de fazer a compra. Os estabelecimentos fornecem os dados com as dimensões, basta procurar na página de cada produto. Nas lojas físicas, os vendedores também possuem essa informação.

Planejar esse ponto é fundamental, pois às vezes o item pode ser maior do que planejado e não caber na casa. Ou então, ser muito pequeno e não preencher o espaço.

2. Planeje a organização da casa

Na hora de comprar novos itens para decorar a casa, é importante ter certeza que eles estarão em harmonia com os objetos que já estão no ambiente.

Isso porque um produto de decoração pode parecer bonito quando olhado individualmente, mas pode não combinar com a decoração da sala, quarto e outros cômodos de casa.

3. Cuidado com anúncios fraudulentos

De fato, é muito comum que pessoas com más intenções façam anúncios falsos para aplicar golpes. Por isso, vale a pena ver o histórico das lojas no Reclame Aqui e conferir se elas já existem há muito tempo.

Claro que ofertas muito positivas podem ser uma queima de estoque, mas é importante prestar atenção para não perder o dinheiro.

