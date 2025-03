De Vitória para o mundo: como esta empresa de engenharia alcançou R$ 640 milhões

A Timenow é uma empresa de engenharia fundada em 1996 em Vitória (ES) que, ao longo dos anos, construiu uma trajetória de crescimento ao tocar grandes obras industriais no Brasil e no exterior.

Sua principal proposta é entregar projetos complexos de engenharia no prazo e com eficiência, utilizando tecnologias inovadoras para garantir que as obras sejam executadas dentro do orçamento e com as condições ideais de segurança. Hoje, com mais de 2.500 colaboradores e uma receita de 640 milhões de reais em 2024, a Timenow está entre as empresas que mais crescem no Brasil.

A Timenow Engenharia alcançou a 12ª posição no ranking EXAME Negócios em Expansão 2024, na categoria de empresas de R$ 300 a R$ 600 milhões, com um crescimento anual de 20,44% em sua receita operacional líquida. Em 2023, a empresa faturou R$ 415,4 milhões. A empresa foi fundada com o objetivo de fornecer soluções práticas para a execução de projetos industriais, mas foi somente em 2018, quando o engenheiro Antônio Toledo assumiu a liderança, que a Timenow começou a trilhar o caminho para o crescimento exponencial que a posicionaria como uma das principais consultorias de engenharia do país.

A fundação e os primeiros passos

Antes de chegar à Timenow, Antônio Toledo teve uma longa trajetória em empresas de engenharia. Sua experiência executiva, que começou após sua formação como engenheiro, ajudou a moldar a estratégia de crescimento da empresa.

"Quando cheguei à Timenow, a empresa já estava consolidada no Espírito Santo, mas com a oportunidade de crescer para outros estados e até internacionalizar a operação. O desafio foi diversificar os projetos e buscar novos mercados", explica Toledo.

A Timenow, inicialmente focada em projetos de grande porte no Espírito Santo, começou a expandir seus serviços para outros estados, atendendo empresas como Vale, Petrobras e Suzano. A diversificação de clientes e a expansão de atuação em setores como siderurgia, petroquímica e mineração permitiram que a Timenow ampliasse sua carteira e começasse a projetar a internacionalização de suas operações.

Projetos de grande porte

A Timenow participou de vários projetos de alta complexidade, destacando-se pela capacidade de gerenciar obras que exigem precisão e coordenação entre múltiplas empresas. Entre os principais projetos da empresa, está a obra da Suzano em Mato Grosso do Sul, onde a Timenow foi responsável pela integração entre as diversas empresas envolvidas.

A empresa também esteve à frente de obras no setor de siderurgia e petroquímica, sempre com o foco no gerenciamento e acompanhamento dos cronogramas e orçamentos.

Para Toledo, a gestão de projetos industriais no Brasil exige uma atenção especial, já que os projetos envolvem múltiplas partes e a necessidade de controlar variáveis que nem sempre estão sob o domínio da empresa.

"Em projetos como os da Suzano, tivemos que coordenar o trabalho de diferentes fornecedores e garantir que tudo acontecesse dentro do esperado. O segredo está em planejar, fiscalizar e atuar de maneira preventiva", afirma o CEO.

O papel da IA e do BIM

Nos últimos anos, a Timenow tem investido de forma contínua em tecnologia para otimizar seus projetos. A empresa adota o BIM (Building Information Modeling) para o planejamento e a execução das obras, além de usar sistemas de imagem 360° com drones para monitoramento remoto.

A combinação dessas tecnologias permite que a Timenow acompanhe o andamento dos projetos em tempo real e identifique rapidamente problemas antes que se tornem grandes obstáculos.

Além disso, a Timenow lançou em 2023 o Kyno, uma ferramenta de inteligência artificial que auxilia na tomada de decisões dos colaboradores. “O Kyno é uma ferramenta que reúne o vasto conhecimento da empresa, permitindo que nossos profissionais mais juniores possam tomar decisões mais rápidas e assertivas, baseadas na experiência acumulada de nossa equipe ao longo dos anos”, explica Toledo.

A ferramenta já está em uso por cerca de 500 colaboradores, o que, segundo Toledo, já gerou melhorias na produtividade e eficiência. "O Kyno nos permite aumentar a assertividade das nossas decisões e melhorar o ritmo das obras, além de garantir que as informações mais relevantes sejam usadas no momento certo", complementa.

Crescimento e desafios

Em 2024, a Timenow registrou um crescimento de 30%, alcançando uma receita de 640 milhões de reais. Esse crescimento é reflexo de três fatores principais: a diversificação de clientes no Brasil, a expansão internacional para os Estados Unidos e a oferta de serviços mais complexos, com maior valor agregado.

Para Toledo, a diversificação no portfólio de serviços foi essencial. “Nos últimos anos, começamos a trabalhar mais diretamente com empresas do agronegócio, como Cargill e Nestlé. Esses novos mercados oferecem menos volatilidade do que os mercados industriais tradicionais, o que contribui para um crescimento mais estável”, afirma o CEO.

A empresa também tem apostado forte na internacionalização, com operações em andamento nos Estados Unidos e na Europa.

A Timenow já está projetando aumentar sua presença internacional, especialmente nos Estados Unidos, onde os mercados são fragmentados e há grande demanda por consultoria especializada em engenharia. "Nossa operação nos Estados Unidos começou a ganhar tração e, até 2030, esperamos que ela represente 25% da nossa receita", afirma Toledo.

O futuro da Timenow

Para os próximos anos, a Timenow tem um foco claro: continuar inovando e expandindo sua presença no mercado global. A empresa pretende investir cada vez mais em tecnologias como a inteligência artificial para otimizar a execução dos projetos e tornar os processos mais ágeis e precisos.

Até 2025, a Timenow espera alcançar uma receita de 730 milhões de reais, com o foco em serviços com maior valor agregado. Além disso, a empresa planeja uma expansão ainda mais significativa no setor de agronegócio e infraestrutura, áreas que têm se mostrado promissoras.

"Nosso objetivo é continuar oferecendo soluções inteligentes, que ajudem nossos clientes a economizar tempo e dinheiro, ao mesmo tempo em que aumentamos a eficiência dos nossos próprios processos", conclui Toledo.

A Timenow também continua investindo em seu capital humano, com programas de treinamento e capacitação para manter sua equipe preparada para os desafios que virão. "Nosso negócio é baseado no capital intelectual. Nosso maior diferencial é nossa equipe, e é com ela que vamos continuar crescendo e inovando", diz o CEO.

