De US$ 23 a mais de US$ 1 milhão ao ano: como dois irmãos criaram um negócio milionário

A construção de um negócio financeiramente sustentável não começa, necessariamente, com grandes aportes de capital ou diplomas universitários.

Em Singapura, os irmãos Zames e Amos Chew mostram que visão de mercado, resiliência e gestão disciplinada podem transformar um investimento inicial de apenas US$ 23 em um negócio com faturamento anual superior a US$ 1,3 milhão.

A Repair.sg, criada ainda na adolescência dos fundadores, conquistou relevância no setor de serviços domésticos e deve ultrapassar US$ 2,3 milhões em receita até o fim de 2025. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

De um domínio na internet ao primeiro milhão

Zames Chew tinha 16 anos quando percebeu que era difícil encontrar prestadores de serviços confiáveis para pequenos reparos em casa.

Foi aí que gastou 30 dólares de Singapura — cerca de US$ 23 — para registrar o domínio de um site que conectasse consumidores e técnicos. Com ajuda do pai, formalizou a empresa e deu início à Repair.sg.

Nos primeiros anos, o negócio operava como um “lado B” da vida escolar. Os irmãos dividiam o tempo entre os estudos e as atividades da empresa, muitas vezes atendendo clientes à noite ou nos fins de semana.

Além disso, acumulavam tarefas ao consertarem lâmpadas, móveis e o que mais fosse necessário. Só anos depois a operação ganhou escala e se transformou em um negócio estruturado, com mais de 20 funcionários.

Vencer o preconceito com resultado financeiro

Além dos desafios técnicos e financeiros, os irmãos enfrentaram o estigma social associado às profissões operacionais.

Desde a infância, ouviram que trabalhar com ferramentas era “inferior” ao emprego de escritório. Clientes chegaram a dizer que eles “deveriam estar na escola” e que “esse tipo de trabalho era para quem não tinha sucesso na vida”.

Por isso, durante muito tempo, esconderam a própria atividade. “Apesar de gostarmos do que fazíamos, a negatividade nos afetava. Evitávamos dizer às pessoas que tínhamos esse negócio”, contou Zames.

Mas, com o tempo, os resultados falaram mais alto. A empresa faturou o equivalente a US$ 1,3 milhão. Para 2025, a projeção é de crescimento de quase 80%. Esse salto financeiro não só legitimou o trabalho dos irmãos como também colocou a Repair.sg no radar de empresas que prestam serviços técnicos em Singapura.

