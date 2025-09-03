De triatleta a ex-Masterchef, ela quer faturar R$ 3 milhões com espaço de experiências gastronômicas

A determinação acompanha a mineira Izabela Dolabela desde cedo. Na adolescência já expressava a vontade de ser cozinheira, mesmo ouvindo que era uma escolha “sem futuro”. Na época, em meados dos anos 2000, a gastronomia não era valorizada. Mesmo assim, ela decidiu seguir na área. Essa clareza sobre o que queria, somada à capacidade de identificar oportunidades e lacunas no mercado, moldou sua trajetória e a levou longe.

Atualmente, é chef, influenciadora digital e sócia de três negócios que traduzem esse olhar inovador: Artse, de vinhos em lata; Ibá Brasil, de geleias em bisnaga; e mais recentemente It.kitchen, espaço de experiências gastronômicas que atende eventos corporativos e sociais. Apesar de não abrir o faturamento total, ressalta que a It.kitchen tem crescido de forma acelerada. Em 2024, faturou R$ 2 milhões, um salto de 210% em relação ao ano anterior, com mais de 160 eventos realizados para clientes como Nike, Heineken e Itaú. Para 2025, a meta é alcançar R$ 3,3 milhões, avanço de 65%.

Entre os planos de expansão está a abertura de uma academia de culinária, prevista para a segunda quinzena de janeiro de 2026, que oferecerá cursos e workshops com chefs renomados.

À Exame, ela compartilha o caminho que percorreu para chegar ao patamar atual.

Decisões bem pensadas como base

O interesse de Izabela pela cozinha surgiu na adolescência, quando buscava uma alimentação mais saudável por conta da rotina de atleta – ela chegou a ser campeã brasileira de triatlo aos 17 anos. “Na minha casa, as opções eram básicas, como na maioria das famílias, e queria inserir mais legumes, feijões diferentes, arroz integral e reduzir o consumo de carne”, conta. Pesquisou receitas, testou combinações e fez cursos no Senac.

No vestibular, optou por Gastronomia, mas atendeu ao pedido do pai e cursou também Direito. O diploma de advogada, no entanto, nunca saiu da gaveta. Seguiu na culinária: trabalhou em restaurantes e fez consultorias para pessoas que desejavam mudar a alimentação, além de atender atletas. “Nunca tive dúvidas sobre o que gostaria de fazer, mas precisei provar para muitos que era capaz”, explica.

A virada veio em 2016, quando participou da primeira edição do Masterchef Profissionais. A experiência foi um divisor de águas e abriu portas para parcerias com marcas como Brastemp, KitchenAid e Le Creuset, além de impulsionar sua atuação como chef. Chegou a comandar restaurantes, como o Nattu, de comida orgânica e funcional, mas vendeu sua parte em 2019. “Pausei minha vida profissional para me dedicar à maternidade e tive dois filhos, Sara e Davi.”

A estruturação da It.kitchen

Em 2023, ao lado de três sócios, deu início à empresa, expansão da antiga It.buffet, que era voltada a eventos de até 100 pessoas, realizados em sua cozinha ou em espaços alugados. O intuito foi ampliar a atuação e criar um espaço que unisse gastronomia colaborativa, eventos e experiências de engajamento.

A ideia surgiu pós-pandemia, diante da demanda por encontros presenciais. “Muitas companhias tinham funcionários que nunca haviam se encontrado”, explica. Um dos formatos mais procurados é a “caixa misteriosa”: os participantes são divididos em bancadas com o desafio de preparar um prato em uma hora, o que estimula habilidades como liderança, comunicação e senso de equipe.

Hoje, 80% dos projetos são corporativos, mas festas particulares também ganharam espaço. Em 2024, aniversários infantis também passaram a ser realizados, ajudando a equilibrar a receita nos meses de menor demanda empresarial.

Propósito e inovação como bases do sucesso

A chef e empreendedora destaca quatro fundamentos que sustentam o crescimento e garantem a perenidade do negócio:

1. Observar o mercado: “Para abrir um negócio, você não pode pensar apenas na sua bolha. É preciso entender o que as pessoas estão buscando. O It.kitchen deu certo, pois abrimos logo após a pandemia, quando as pessoas queriam voltar a se encontrar”;

2. Trazer o diferente: “Sempre busquei oferecer algo novo. Tive uma empresa de brigadeiro gourmet antes da tendência chegar em BH, e apostei no sorvete sem açúcar e na geleia em bisnaga”;

3. Ter um propósito claro: “O primeiro passo é entender o que realmente tem a ver com você. Eu falo de cozinha, pois a gastronomia é parte de quem sou. Quando o trabalho reflete sua essência, cria conexão e sustenta o crescimento”;

4. Diversificar serviços e produtos: “Essa estratégia equilibra a receita e sustenta períodos de baixa.”

Dar conta de tudo é impossível

Foi com essa percepção em mente que Izabela construiu uma trajetória de sucesso sem abrir mão da saúde e do equilíbrio. Empreender sozinha nunca foi opção: em todos os negócios, contou com sócios escolhidos não apenas pelo capital, mas pelo alinhamento de valores e pela complementaridade de habilidades. “Sou péssima em números. Meu foco é criar pratos, desenvolver receitas, validar tabelas nutricionais e pesquisar. Para o restante, conto com parceiros.”

Com o tempo e a equipe estruturada, aprendeu também a delegar e a respeitar seus limites. “O maior erro do empreendedor é achar que precisa trabalhar 24 horas por dia, o que só leva ao adoecimento. É essencial ter pausas para o esporte, a família e as férias”, ressalta. Hoje, divide a rotina entre os filhos pequenos, os três empreendimentos e a atuação como influenciadora, com 350 mil seguidores no Instagram. E deixa um conselho às mulheres que sonham empreender: “Para nós, é mais difícil. Precisamos equilibrar vários ‘pratinhos’ e ainda conquistar confiança e provar nossa competência – o que os homens não precisam. Mas com paciência, determinação e inteligência emocional é possível chegar longe.”