De trailer usado a negócio de US$ 500 mil: a cafeteria móvel que virou caso de gestão lucrativa

Avery Amstutz viu no Facebook Marketplace um anúncio que mudaria os rumos da sua carreira. Seu vizinho vendia um trailer Airstream de 1973 por US$ 6 mil e, mesmo sem saber ao certo qual seria o destino do veículo, ela decidiu comprá-lo.

Usou recursos próprios, acumulados com seus três negócios paralelos: fotografia de casamento, aluguel de estúdio fotográfico e um trailer de coquetéis para festas.

Meses depois, esse impulso se transformaria na Byway Coffee, cafeteria móvel que, em apenas um ano, ultrapassou US$ 500 mil em faturamento. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Validação, investimento e gestão de risco

Sem experiência com café, Amstutz identificou um padrão em Memphis: negócios móveis bem-sucedidos estavam sendo adquiridos ou viravam ponto fixo.

Ela percebeu uma lacuna no mercado e tratou de montar um plano de negócios. Foi então que buscou o apoio financeiro do tio, executivo da área da saúde, que investiu US$ 30 mil em troca de 30% da empresa.

O projeto demandava mais do que vontade. A reforma do trailer custou aproximadamente US$ 65 mil. Amstutz contribuiu com US$ 20 mil de suas economias e estourou o limite de vários cartões de crédito. Para cobrir o restante, recorreu novamente ao tio, que concedeu um segundo empréstimo de US$ 15 mil, quase quitado, segundo ela.

Essa estrutura de financiamento misturando equity e dívida, aliada a um plano operacional enxuto, tornou o negócio rentável desde o primeiro dia, segundo Amstutz. Para executivos, o caso evidencia como a alocação inteligente de capital inicial, combinada com validação prévia de mercado, pode minimizar riscos em novos empreendimentos.

Modelo enxuto, margem alta e retorno imediato

A Byway Coffee opera com nove funcionários em meio período e uma gerente de operações em tempo integral. O modelo móvel reduz custos fixos, não há aluguel de ponto comercial, e permite maior flexibilidade logística. O trailer aparece em diferentes locais de Memphis diariamente, com atualizações divulgadas nas redes sociais.

Mais de 38 mil pessoas acompanham o perfil da marca no Instagram e TikTok. O cardápio dinâmico, com bebidas como Bananas Foster Chai e Pistachio Cookie Matcha, impulsiona o engajamento e atrai filas que chegam a durar mais de uma hora, como no aniversário de um ano da marca.

O desempenho revela um dos pilares da gestão de negócios sustentáveis: capacidade de gerar receita sem depender de grandes estruturas operacionais. É um modelo escalável que, segundo Amstutz, será replicado em breve. Em março, ela adquiriu outro trailer por US$ 2.500 e planeja investir cerca de US$ 70 mil na reforma da segunda unidade da Byway.

