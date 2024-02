"De torneio de tênis à Fashion Week": empresa tenta de tudo para ocupar terreno em NY

Um terreno vazio perto do Madison Square Garden, em Nova York, pode vir a receber quadras de tênis do torneio US Open, quadras de basquete e até a New York Fashion Week. São esses alguns dos usos pensados pela incorporadora Vornado Realty Trust, devido ao que o CEO da empresa classifica de "apocalipse dos escritórios" na área financeira de Manhattan.

O local originalmente abrigava o Hotel Pennsylvania, que fechou durante a pandemia e acabou demolido. A Vornado, então, fez planos de construir ali uma torre de escritórios de 61 andares, chamada PENN 15. Mas desistiu, depois que a alta dos juros e a revolução do home office provocaram uma crise no mercado de propriedades comerciais.

As sugestões de uso - ao menos temporário - da área, que fica junto à estação de trem Penn Station, foram apresentadas em um site promocional. Elas incluem ainda local de shows ao ar livre e locação de uma área para outdoor publicitário, de 46 metros de altura por 60 metros de largura. As propostas da Vornado foram reveladas pelo site Crain’s New York Business.

Em teleconferência para apresentação de resultados financeiros esta semana, o CEO da Vornaro, Steven Roth, disse que os investidores não estão querendo nem ouvir falar em prédios comerciais, o que levou a um "apocalipse de escritórios" no distrito financeiro de Manhattan. Ele afirmou que o local onde ficaria a torre já foi totalmente aplainado.

Um porta-voz da Vornado disse que as imagens apresentas são para "fins conceituais". E acrescentou que a empresa estuda, internamente, uma série de alternativas para o local.

Se os novos planos da Vornado estiverem conforme as permissões do plano geral da cidade, eles podem avançar rapidamente, disse o assessor de imprensa do Departamento de Planejamento Urbano, Casey Berkovitz.