De terreno de kitesurf a resort de luxo: o projeto de R$ 745 milhões de um polonês no RN

O interesse pelo kitesurf fez com que o empreendedor polonês Grzegorz Marek Hajdarowicz viajasse até o Brasil, onde se apaixonou por um terreno no Rio Grande do Norte e acabou adquirindo a área.

O local foi seu ponto de encontro com a natureza por 17 anos e agora ganhará um novo uso. O empreendedor, dono da Gremi, acaba de investir R$ 745 milhões para a construção de um resort em Baía Formosa (RN).

O resultado será o complexo ArtEco Estrela, que combina hotelaria e desenvolvimento imobiliário e reúne infraestrutura esportiva, centro de esportes aquáticos, áreas de preservação ambiental, residências de alto padrão e o Aventora Baía Formosa Resort, que será administrado pela Minor Hotels.

Grzegorz Marek Hajdarowicz, fundador da Gremi e investidor de resort no Brasil: “Mais do que um resort, queremos criar uma comunidade com senso de pertencimento” (Divulgação)

A primeira etapa das obras deve ser finalizada em 2028, que inclui o resort. Dentro do complexo, a expectativa é vender no primeiro ano 66 vilas por cerca de R$ 8,3 milhões a unidade.

Do lazer ao negócio

O kitesurf já levou Hajdarowicz a conhecer diversos países pelo mundo, mas foi em 2007 que ele conheceu Baía Formosa. “A paisagem, a natureza, as pessoas, tudo me atraiu profundamente. Senti uma conexão especial e percebi seu potencial”, diz.

Ele comprou na região a Fazenda Estrela, em 2009. Por mais de uma década, recusou modelos de desenvolvimento predatórios e adotou o que define como “capital paciente”, estratégia baseada em investimentos de longo prazo e preservação ambiental.

“Era apenas uma forma de me manter próximo à natureza e ao kitesurf. Mas, com o tempo, senti que tinha a missão de dar a outras pessoas a chance de descobrir esse ‘paraíso na Terra’.”

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A concretização do projeto veio por meio da parceria com a Minor Hotels, que levará seu know-how de hospitalidade de luxo para o resort. O empreendimento inclui um hotel com 58 quartos e 28 branded residences — residências que carregam o nome de uma marca e, consequentemente, oferecem serviços e facilidades associados ao padrão do hotel.

A Minor também administrará o Aventora Village, projeto que ocupa 154 hectares com vilas voltadas à moradia, que deve somar 800 quartos.

Suíte do ArtEco Estrela reflete a proposta de baixo impacto ambiental do projeto, com integração ao entorno e foco em preservação da área natural (Divulgação)

“Nosso objetivo é oferecer aos hóspedes uma experiência equivalente à dos melhores resorts tropicais operados pela Minor em países como Tailândia, Indonésia, Maldivas e Camboja”, afirma.

No total, são 2.347 hectares, com apenas 2% da área construída, e 6,5 quilômetros de frente para o mar. Além de residências e hospedagem, o projeto vai incluir infraestrutura esportiva, centro de esportes aquáticos e áreas de preservação ambiental.

O espaço também pretende integrar arte, com festivais de cinema e eventos culturais, além de áreas de coworking. “Mais do que hospitalidade tradicional, propomos uma comunidade baseada em pertencimento e propriedade, não em estadias de curto prazo”, diz Hajdarowicz.

O projeto propõe integração com a natureza, com uma pequena parcela da área construída. “Os manguezais representam 53% do terreno e permanecerão totalmente protegidos.” A arquitetura também deve favorecer essa integração com a paisagem.

Empreender fora de casa

A primeira fase do projeto ArtEco Estrela, incluindo o resort, está prevista para ser concluída em 2028. “As obras preparatórias já estão em andamento”, afirma.

O investimento é elevado, e o desafio do empresário é se adaptar à cultura de outro país. “Optamos por um modelo com forte conexão com a comunidade local. O Brasil ajuda bastante nesse aspecto, as pessoas são abertas e dispostas a cooperar.”

No primeiro ano de operação, o projeto deve priorizar a formação de uma base inicial de compradores, vistos como essenciais para consolidar o conceito de comunidade proposto pelo empreendimento. A expectativa é comercializar 66 vilas, com tíquete médio de R$ 8,3 milhões por unidade.

“Mais do que volume de vendas, buscamos perfis alinhados à proposta do projeto, capazes de dar forma a essa comunidade desde o início”, diz Hajdarowicz.

A trajetória empreendedora do polonês

Antes de apostar em um resort no Brasil, Hajdarowicz fundou a Gremi, em 1991, na Polônia. Foi nos anos 1990 que o país deixou de adotar o regime comunista. “Pela primeira vez, tivemos a chance de fazer negócios e seguir o caminho do empreendedorismo”, afirma.

Ele decidiu investir todas as economias acumuladas durante um período de trabalho nos Estados Unidos, cerca de US$ 6 mil, para fundar uma empresa de distribuição farmacêutica.

Os primeiros anos, no entanto, foram marcados por desafios típicos de um ambiente ainda em transformação. “Tive que construir minha autoconfiança e, acima de tudo, ganhar a confiança das pessoas nas minhas ideias”, diz.

Com foco no setor farmacêutico, a Gremi ganhou escala, impulsionada por parcerias internacionais como a estabelecida com a Abbott Laboratories.

A partir de meados da década de 1990, o grupo iniciou um processo acelerado de diversificação. Expandiu sua atuação para o mercado imobiliário e financeiro, além de investir na reestruturação de empresas em setores variados, como indústria de defesa, máquinas agrícolas e engenharia.

Em pouco mais de uma década, a empresa deixou de ser uma operação inicial para se tornar um conglomerado industrial com mais de 2.500 funcionários.

Nos anos 2000, após a venda de parte dos ativos industriais, a Gremi passou a concentrar esforços em projetos imobiliários, mídia e entretenimento.

O grupo esteve por trás da revitalização de áreas urbanas em Cracóvia e também ingressou no setor audiovisual, com produções exibidas em festivais internacionais como o Tribeca Festival e o Sundance Film Festival.

Atualmente, sob a holding Gremi International, sediada em Luxemburgo, a empresa atua de forma diversificada, com investimentos que vão do mercado imobiliário à mídia e ao desenvolvimento de iniciativas no setor de entretenimento.

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