De tabu a mercado bilionário: ela aposta na higiene íntima masculina para crescer

A Nuudo nasceu com uma missão simples: mudar a forma como os homens cuidam de si mesmos, especialmente em áreas íntimas do corpo que até hoje ficaram de fora da maioria dos produtos de higiene.

A marca foi criada por Lídia Cabral, uma ex-executiva de multinacionais, que resolveu trocar a estabilidade de sua carreira para apostar em um nicho ainda pouco explorado no Brasil: os cuidados íntimos masculinos.

Quem é Lídia Cabral

Antes de fundar a Nuudo, Lídia teve uma carreira de mais de 20 anos em empresas como Kimberly-Clark, Sanofi e Gerdau. Passou por áreas como marketing e inovação, e foi reconhecida por seu trabalho em transformação digital.

Ao observar a falta de produtos adequados para o público masculino em cuidados íntimos, ela percebeu uma oportunidade e decidiu seguir um novo caminho.

“Acredito que os homens nunca tiveram tantas opções boas de cuidados, principalmente quando se fala de higiene íntima. Eu queria criar algo que realmente atendesse a essas necessidades”, conta Lídia, que resolveu trocar a vida de executiva para começar um novo desafio. Em março de 2025, nasceu a Nuudo.

Aparador, desodorante íntimo e balm reparador: as apostas da Nuudo para conquistar público masculino (Divulgação/Divulgação)

O que é a Nuudo

A Nuudo foi pensada para homens que querem cuidar da sua saúde íntima de maneira prática, segura e sem complicações. O primeiro lançamento da marca foi um aparador de pelos íntimos, com lâminas de cerâmica e aço inox que evitam irritações e proporcionam um corte mais suave.

O aparador tem design ergonômico e é resistente à água, o que facilita o uso no banho. Ele também conta com uma luz de LED para alcançar áreas mais difíceis.

Além do aparador, a Nuudo tem produtos como um balm hidratante, que ajuda a evitar irritações e pelos encravados, e um desodorante íntimo feito para peles sensíveis, para manter a sensação de frescor o dia todo. Todos os itens são feitos com ingredientes naturais e pensados para garantir conforto, sem deixar de lado a funcionalidade.

“Acho que muitos homens se acostumaram com produtos que não atendem às suas necessidades. Estamos aqui para mostrar que é possível ter mais qualidade e conforto sem precisar seguir estereótipos”, afirma Lídia.

O mercado de beleza masculina

O mercado de beleza masculina no mundo fatura 78 bilhões de dólares e o Brasil é um dos mercados mais promissores.

O país é o quarto maior consumidor mundial de produtos de cuidados pessoais masculinos, que já representam cerca de 13% do mercado global. Segundo a Euromonitor, o segmento de beleza masculina deve crescer 9,1% ao ano até 2030. Os homens estão mais preocupados com a saúde e a autoestima, e isso reflete diretamente no aumento da demanda por produtos específicos.

A Nuudo chega a esse mercado com uma proposta diferente: produtos de alta qualidade, criados com a real necessidade do público em mente. “Os homens não precisam de produtos complicados. Queremos oferecer soluções que façam parte do dia a dia de forma simples e eficaz”, explica Lídia.

A concorrência

O mercado de cuidados masculinos não é pequeno e conta com grandes concorrentes, como Gillette, e marcas brasileiras como Dr. Jones e Barba Brasil. Porém, a Nuudo se diferencia pela sua atenção ao design e à segurança dos seus produtos. O aparador, por exemplo, é projetado para garantir mais precisão e conforto, evitando os cortes comuns em lâminas tradicionais.

Além disso, a marca também investe na educação do público masculino, quebrando tabus e mostrando que cuidar de si mesmo não é sinal de vaidade, mas sim de saúde e bem-estar. “É uma mudança cultural. Os homens querem cuidar melhor de si, sem ter vergonha disso”, diz Lídia.

O futuro

Com o foco em inovação e qualidade, a Nuudo pretende expandir sua linha de produtos e aumentar a presença no mercado. A marca já começou sua trajetória no Web Summit Rio 2025, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, para reforçar sua imagem como líder em inovação no mercado de autocuidado masculino.

A empresa ainda está no começo, mas a visão de Lídia é clara: ela quer transformar o mercado de cuidados íntimos masculinos no Brasil. “Não queremos ser só mais uma marca. Queremos ajudar os homens a se sentirem mais confortáveis e confiantes no cuidado com seu corpo.”