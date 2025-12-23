De salário mínimo à aposentadoria aos 40: ele acumulou US$ 3,5 milhões antes da meia-idade

No auge de seus 17 anos, Jamal Robinson decidiu que queria se aposentar o quanto antes.

Aos 14, ele era faxineiro de uma igreja; aos 16, ele balanceava os estudos com um emprego de meio período no Taco Bell, onde ganhava um salário mínimo.

"Era difíicil eu ver pessoas felizes no trabalho," disse Robinson, à CNBC. "O que fazia sentido para mim era parar de trabalhar o mais cedo possível para curtir o resto da minha vida."

Determinado a guardar o máximo de dinheiro possível, ele seguiu trabalhando enquanto estava na faculdade. Formado em engenharia pela Universidade do Tennessee, ele começou em empresas de energia, mas rapidamente migrou para a tecnologia, área em que buscou sua pós-graduação.

Especialista em inteligência artificial

Altamente especializado, ele passou por empresas como Amazon, Microsoft, IBM e Intel. Aos 39, ele era um dos líderes do Vale do Silício em IA generativa, ganhando US$ 1.1 milhões por ano só de salário.

Em 2024, ele se aposentou após juntar US$ 3.5 milhões, investiu tudo e se mudou para Dubai, onde vive com uma renda passiva anual de US$ 185 mil, cerca de R$ 1 milhão.

"Meus colegas me chamaram de louco por largar a inteligência artificial nesse momento," lembra. "Mas, pra mim, o importante sempre foi focar em mim mesmo e garantir que eu faça do mundo um lugar melhor."

Viciado em guardar dinheiro

Robinson recebeu vários aumentos ao longo de sua vida profissional, mas ele nunca gastou o dinheiro. "Sempre que eu olhava para um tênis de US$ 200, eu pensava quantas horas eu teria que trabalhar para ganhar esse mesmo dinheiro," explicou.

Então, ele nunca pensou em comprar uma casa ou torrar tudo em um carro de luxo. Sempre que recebia uma promoção, o que mais o empolgava era que ele poderia poupar um percentual maior de seu salário.

"Quando meu salário passou do milhão, eu cheguei a poupar 90% de tudo," disse. "Isso me empolgava mais do que qualquer coisa que eu poderia comprar, afinal, acelerou meu objetivo de vida."

Mudança de mindset pós-aposentadoria

Durante toda sua vida, Robinson se forçava a pensar que ainda ganhava um salário mínimo, o que o ajudava a economizar. "Me doía gastar mais de US$ 50 em qualquer coisa," relata.

Mas, depois que se aposentou, ele vem tentando gastar mais.

"Não tem nada de errado em gastar dinheiro para deixar sua vida mais fácil ou confortável ou ajudar os outros," explica. A mudança de pensamento veio após ele ler o livro "Morra sem Nada", de Bill Perkins, que encoraja os leitores a curtirem seu tempo por aqui e contribuir com a caridade.

Atualmente, ele tem se jogado em hobbies, como produção musical e autoria de livros. Ele pensa até em voltar a estudar.

"Quero focar em mim mesmo e no meu crescimento espiritual," finaliza. "Já tenho todo o dinheiro que preciso."

Trabalhe onde mora o dinheiro

Se você quer mudar de carreira e se aposentar cedo, como fez Robinson, o campo da inteligência artificial é um dos mais propícios para isso.

Salários em especialistas em IA, principalmente os focados em aprendizado de máquina, podem passar de R$ 50 mil por mês, equivalente a R$ 600 mil por ano, sem contar décimo terceiro, bônus e benefícios típicos da área.

