De saída da OMC, Roberto Azevêdo vai assumir vice-presidência da PepsiCo

O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevêdo, que deixará o cargo no fim deste mês, assumirá a função de vice-presidente executivo e diretor de assuntos corporativos da PepsiCo, anunciou a companhia americana nesta quarta-feira, 19.

O brasileiro ficará responsável por “solidificar” as relações da gigante do setor de bebidas e alimentos com governos e agências regulatórias.

“Estou muito feliz por ingressar na PepsiCo em um momento em que o fortalecimento das relações entre empresas, governo e sociedade se tornou essencial para gerar um crescimento sustentável e inclusivo de longo prazo”, afirmou Azevêdo, que assumirá o cargo em 1.° de setembro.

A transferência do diplomata para o setor privado acontece após um período de sete anos em que ele esteve à frente da OMC.

Em maio, Azevêdo havia informado que deixaria a entidade, que tem enfrentado desafios em meio à paralisia do mecanismo de disputas, na esteira da resistência dos Estados Unidos. O governo americano acusa a Organização de favorecer a China.

Azevêdo, contudo, garantiu que a renúncia é motivada por questões pessoais.

O cargo ficará vago enquanto a OMC não escolhe um novo líder, o que deve acontecer até 7 de novembro de 2020.