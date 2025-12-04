De quase quebrar à liderança de mercado: como essa empresa passou a valer US$ 85 bilhões em 2025

O CEO Tony Xu gosta de repetir que o sucesso da DoorDash não veio de uma ideia genial ou de um plano infalível, e sim de execução meticulosa, dia após dia. Fundada em 2013 por quatro estudantes de Stanford, a empresa quase quebrou logo nos primeiros meses de operação, perdeu dinheiro por anos e foi considerada carta fora do baralho por boa parte do Vale do Silício.

Hoje, a DoorDash lidera com folga o mercado de entregas nos Estados Unidos, tem valor de mercado estimado em US$ 85 bilhões e projeta receita superior a US$ 13 bilhões em 2025.

A história da empresa é mais do que uma jornada de superação. É um estudo de caso essencial para profissionais de finanças corporativas entenderem como decisões estratégicas, muitas vezes impopulares ou arriscadas, podem transformar um negócio desacreditado em um império operacional com crescimento sustentado. As informações foram retiradas de Fortune.

Quando entregar frango frito salva uma empresa: a cultura de execução de Tony Xu

Em 2025, Xu ainda se veste como entregador e faz turnos como "Dasher" para testar a própria operação. Em um desses turnos, mostrou à Fortune um recurso do app que identifica automaticamente quando um pedido atrasado pode prejudicar os demais, oferecendo a opção de "desatribuir" a entrega. Pequenos detalhes como esse são tratados como prioridade, e acumulados, tornam-se diferenciais.

A obsessão com a eficiência operacional vem desde o início. Em 2013, a DoorDash quase faliu após atrasar centenas de pedidos durante um jogo de futebol americano em Stanford. Mesmo com menos de US$ 30 mil no caixa, os fundadores devolveram o dinheiro dos pedidos e passaram a noite assando cookies para entregar como desculpa no dia seguinte. O custo quase matou o negócio. Mas o gesto selou um dos princípios que guiaria a empresa: obsessão pelo cliente.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

A estratégia que virou o jogo: apostar nos subúrbios e nos dados

Enquanto concorrentes priorizavam grandes centros urbanos, a DoorDash investiu em cidades médias e subúrbios. Na época, a estratégia foi ridicularizada: custos logísticos altos, pouca densidade populacional e baixa penetração digital pareciam barreiras intransponíveis. Mas a pandemia de COVID-19 mudou o jogo: famílias com alto poder de consumo migraram para essas regiões e passaram a depender da entrega de refeições.

Entre 2018 e 2019, a empresa passou de 1.500 para mais de 6.000 cidades atendidas. Em 2020, com a explosão do delivery, sua receita mais que triplicou. A análise de dados ajudou a empresa a prever o retorno financeiro por cidade antes de operar, reduzindo riscos e acelerando a rentabilidade das novas praças.

Essa visão estratégica baseada em dados e suportada por decisões financeiras bem calibradas, como aportes bilionários da SoftBank, mesmo em meio a boatos de crise, permitiram à DoorDash escalar enquanto concorrentes como Postmates, Caviar e até a poderosa Uber Eats enfrentavam cortes, fusões ou retração.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

O domínio atual e os próximos movimentos: diversificação e internacionalização

Hoje, a DoorDash detém cerca de 60% do mercado de delivery de restaurantes nos EUA, mais que o dobro do Uber Eats. Mas não parou aí. A empresa já alcança 40 países, comprou a finlandesa Wolt por US$ 8 bilhões e, mais recentemente, a britânica Deliveroo por US$ 4 bilhões.

Nos EUA, investe pesado na vertical de supermercados, com parceria com a Kroger, e ampliou sua atuação com lojas de conveniência, farmácias, pet shops e até centros próprios de distribuição. Em paralelo, o negócio de publicidade digital, dentro do app, já rende mais de US$ 1 bilhão por ano, com margens maiores que as do delivery.

Para o público de finanças corporativas, esse processo mostra como a empresa está se estruturando para depender menos do seu core business e construir um ecossistema completo, rentável e resiliente. Trata-se de uma estratégia clássica de diversificação horizontal, sustentada por M&As estratégicos, inteligência de dados e execução disciplinada.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS