De pizzaria de bairro a grupo multimarca: negócio no interior de SP chega a R$ 8,4 milhões

No interior de São Paulo, na cidade de Araraquara, uma pizzaria que começou focada em delivery se transformou, em poucos anos, em um grupo multimarca com faturamento milionário.

À frente do negócio está Marco Antonio de Oliveira Junior, empreendedor que trocou a estabilidade da carreira corporativa pelo risco e pela escalabilidade do próprio negócio.

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Os números mostram a velocidade da trajetória. O faturamento saltou de R$ 2 milhões em 2022 para R$ 8,4 milhões em 2025, um crescimento de mais de quatro vezes em três anos.

Hoje, a operação soma cerca de R$700 mil mensais considerando todas as unidades e marcas do grupo, sendo R$200 mil apenas da unidade principal da Pátria Pizzaria.

Antes de empreender, Marco atuava como analista de qualidade na Heineken. A mudança de rumo começou com o convite de um amigo para entrar como sócio em uma pizzaria. Por um período, ele conciliou as duas rotinas, a corporativa e a empreendedora.

Mas, o crescimento da operação indicava um caminho mais promissor fora do modelo tradicional de carreira.

A decisão de sair do emprego fixo marcou o início de uma nova fase, com dedicação integral ao negócio. Com o tempo, Marco deixou a sociedade inicial e assumiu sozinho a operação, passando a conduzir as decisões estratégicas e a expansão.

Estratégia de crescimento: diversificar para escalar

Fundada em 2017, a Pátria Pizzaria começou com foco em delivery e retirada. O modelo enxuto foi essencial para validar o negócio, mas o salto veio com a diversificação. O empreendedor expandiu o portfólio com a criação da Pátria Burguer e, posteriormente, incorporou uma operação de pratos, com destaque para parmegianas. Tudo, sempre dentro da mesma estrutura física.

A estratégia foi desenhada para aumentar a eficiência. Ao integrar diferentes marcas e produtos no mesmo espaço, Marco conseguiu diluir custos fixos, otimizar equipe, aumentar o ticket médio e melhorar margens operacionais. Esse modelo híbrido, que combina delivery, retirada e consumo local, se tornou o principal motor de crescimento do grupo.

Com a operação consolidada, o empreendedor avançou para novas unidades. Nos últimos anos, abriu uma loja em uma cidade vizinha e iniciou a estruturação de um espaço dedicado exclusivamente à operação de parmegianas, aquela vertical que já demonstra potencial para se tornar um novo pilar de receita.

Atualmente, o negócio conta com cerca de oito colaboradores e opera com múltiplas marcas e formatos, refletindo uma estratégia de expansão baseada em replicar modelos ganhando escala.

O ponto de consolidação também reflete na gestão do negócio. Se no início Marco centralizava todas as funções, do atendimento ao controle financeiro em planilhas, hoje a operação passa por um processo de profissionalização.

A adoção de um BPO financeiro (Business Process Outsourcing), que é a terceirização da gestão financeira de uma empresa, onde especialistas assumem rotinas das contas, conciliação bancária e fluxo de caixa, trouxe mais previsibilidade e organização, com estruturação de processos bem definidos.

“Esse movimento foi fundamental para sustentar o ritmo de crescimento e preparar o negócio para novos ciclos de expansão”, conta o empreendedor.

Outro fator relevante na trajetória foi o acesso a crédito estruturado. Marco passou por dois ciclos de financiamento com o Fundo de Impacto Estímulo, um em 2022 e outro em 2025, ambos direcionados à expansão da operação. O uso recorrente dos recursos, aliado à capacidade de execução, contribuiu para acelerar a abertura de novas frentes e fortalecer a estrutura do negócio.

Para 2026, a expectativa é atingir aproximadamente R$ 2,5 milhões em faturamento anual apenas com a loja principal. Mais do que crescer rápido, a sua estratégia agora é consolidar processos e expandir com consistência.

A trajetória de Marco ilustra um movimento comum entre pequenos e médios empreendedores no Brasil: sair de um modelo enxuto, testar formatos e, a partir de aprendizados práticos, construir operações mais robustas e escaláveis.

No caso da Pátria, a combinação de diversificação, eficiência operacional e reinvestimento contínuo transformou uma pizzaria de bairro em um grupo em expansão, com potencial para avançar ainda mais no competitivo mercado de alimentação.

Este conteúdo foi produzido pelo Fundo de Impacto Estímulo - que apoia pequenos empreendedores brasileiros com crédito facilitado, capacitação e conexões - em parceria com a EXAME. Para saber mais sobre o Estímulo visite o site do projeto. Leia aqui todas as reportagens já publicadas.