De pequena lanchonete à franquia bilionária: o que o sucesso do McDonald’s ensina aos empreendedores

Não há como negar que as chances de sucesso são maiores para as ideias que nascem inovadoras. Richard e Maurice McDonald talvez não soubessem disso, mas, com uma solução original, eles foram capazes de transformar a pequena lanchonete familiar da Califórnia, que vendia lanches por apenas dez centavos, em uma das maiores (e mais rentáveis) redes de franquias do mundo.

Inspirado nas linhas de produção de Henry Ford, os irmãos McDonald criaram um método inovador de fazer lanches. Hambúrgueres e batatas fritas eram feitos de forma rápida e barata em uma espécie de esteira de produção. Isso trouxe aos clientes uma vantagem que outros restaurantes não podiam oferecer: não precisar mais enfrentar longas esperas na mesa por um garçom.

No entanto, para que o McDonald's se transformasse de apenas um pequeno restaurante em uma empresa avaliada em US$ 180 bilhões, foi preciso ir além de um modelo de produção inovador e adotar uma estratégia de expansão.

Ray Kroc entra na jogada – e aposta em abrir franquias

Tudo mudou quando o empresário Ray Kroc entrou na jogada. Apesar de Kroc enxergar potencial de expansão nos negócios dos McDonald, os irmãos não receberam muito bem a ideia. Richard e Maurice não tinham planos de expandir o negócio em um modelo de franquias. Para eles, a ideia parecia arriscada.

Mas Kroc foi persistente e convenceu os irmãos que essa poderia ser uma empreitada de sucesso. Sem ter para onde fugir, Richard e Maurice resolveram deixá-lo expandir a rede. E o plano deu certo.

Cada restaurante seguia um manual detalhado, garantindo que a experiência do cliente fosse a mesma em qualquer lugar do mundo. Além disso, franqueadores recebiam um treinamento de uma semana para assegurar que todos compreendessem e executassem os padrões da marca. Depois disso, cada franqueador gerenciava os negócios por conta própria.

Franquias do McDonald's em números

Hoje, o McDonald's opera em mais de 100 países, com mais de 38 mil restaurantes. Essa expansão impressionante foi possível graças à combinação de uma visão estratégica, modelo de franquias e processos eficientes.

Veja como o sucesso das franquias McDonald's se expressa em números.

A rede de lanchonetes conta com mais de 2.200 restaurantes em toda América Latina, além de mais de 240 McCafés e 3.300 desert centers;

Em todos os países latinos, são mais de 100 mil funcionários em atividade;

No Brasil, são 1.020 restaurantes, 75 McCafés e 2.010 desert centers;

São 50 mil funcionários ativos nas franquias do McDonald's no Brasil.

Mas como abrir uma franquia?

Para Marcelo Cherto, fundador da primeira consultoria de franquias da América Latina, o primeiro passo está na capacitação. Apesar de não ser necessário uma formação técnica ou acadêmica para abrir uma franquia, franqueados que se atualizam tornam-se mais competitivos e preparados para tocar o negócio.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.