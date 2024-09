De onde vem a fortuna de US$ 88,9 bilhões da nova mulher mais rica do mundo

Há novidade na lista das mulheres mais ricas do mundo. A norte-americana Alice Walton voltou a ser a maior bilionária do mundo, posição que já havia alcançado em outros anos, pelo ranking da revista Forbes. O apontamento acompanha o monitoramento da Bloomberg, que já tinha colocado, há algumas semanas, Alice no topo da lista de bilionárias.

Nascida no estado do Arkansas, nos Estados Unidos, Alice é herdeira do Walmart, uma das maiores marcas de varejo do planeta. Segundo levantamento da revista Forbes, a fortuna estimada da bilionária de 74 anos é de 88,9 bilhões de dólares. Na cotação atual, e algo próximo de 493 bilhões de reais.

Filha de Sam Walton, fundador do Walmart, Alice ultrapassou a riqueza de Francoise Bettencourt Meyers, herdeira da marca de cosméticos L'Oréal, até então estava no topo da lista de bilionárias com um patrimônio estimado em 88,1 bilhões de dólares.

O aumento da fortuna de Alice Walton acompanha o avanço das ações do Walmart, que atingiram o maior valor da história. No ano, os papéis da empresa subiram quase 50%. Já as da L'Oréal caíram 13% no mesmo período.

Walton é herdeira do Walmart com outros dois irmãos, Rob Walton e Jim Walton. Juntos, a fortuna dos três passa de 288 bilhões de dólares.

Como a mulher mais rica do mundo gasta sua fortuna

Apesar status, os Waltons são discretos com relação à vida privada. No entanto, o portal de negócios norte-americano Business Insider conseguiu algumas informações de como a mulher mais rica do mudo gosta de gastar parte de sua fortuna:

Walton se apaixonou pelas artes ainda jovem, de acordo com um perfil da New Yorker. Aos 10 anos, ela comprou sua primeira obra de arte: uma reprodução de uma pintura de Picasso por 2 dólares

Após se formar na Trinity University em San Antonio, Texas, em 1971, Walton entrou brevemente no negócio da família, trabalhando para o Walmart como compradora de roupas infantis

Walton tem uma imensa coleção de arte particular, com obras originais de artistas americanos lendários, incluindo Andy Warhol, Norman Rockwell e Georgia O'Keefe.

Em 2011, ela abriu um museu de US$ 50 milhões chamado Crystal Bridges Museum of American Art em Bentonville, Arkansas, para abrigar sua coleção de arte particular de US$ 500 milhões.

Em 2014, a herdeira do Walmart gastou US$ 44,4 milhões em uma obra de arte de Georgia O'Keeffe. Foi a venda mais cara de uma obra de arte de uma artista feminina na história. Walton depois a colocou em exposição em seu museu no Arkansas.

Embora tenha apoiado candidatos republicanos ao longo da história, Alice Walton doou US$ 353.400 para o Hillary Victory Fund, um comitê conjunto de arrecadação de fundos apoiando Clinton e outros democratas, em 2016, de acordo com a Forbes. As duas se conheceram enquanto Clinton era primeira-dama do Arkansas e única mulher no conselho do Walmart.